L’UEFA est contre l'arrêt des championnats !

Si le football européen est suspendu à la suite de la crise sanitaire du Covid-19, l’UEFA compte bien aller au bout de toutes les compétitions. La confédération a envoyé une lettre aux dirigeants des championnats européens jeudi et l’agence de presse AP s’est procurée le document. Le courrier, signé par les dirigeants de l’UEFA, l’association des clubs européens (ECA) et les dirigeants des championnats, rappelle l’importance que les des compétitions soient « décidées sur le terrain ».

«Nous sommes convaincus que le football pourra redémarrer dans les mois à venir — avec des conditions qui seront dictées par les autorités publiques — et pensons que toute décision d’abandonner les compétitions nationales est, à ce stade, prématurée et non justifiée », ont déclaré le président de l’UEFA Aleksander Ceferin, le président de la CEA Andrea Agnelli, et le président d’European Leagues Lars-Christer Olsson.

Le FC Bruges menacé ?

L’UEFA ajoute une menace en cas de non-respect dans sa volonté d’uniformiser son plan de reprise. L’arrêt d’un championnat sans l’accord de l’UEFA pourrait engendrer l’exclusion des équipes pour la Ligue des champions et la Ligue Europa. Le Club Bruges, leader du championnat belge qui sera sacré sur tapis vert en cas d’officialisation de la décision de l’arrêt de la ligue, pourrait ainsi être privé de Ligue des Champions.

L’UEFA dévoilera son nouveau calendrier au milieu du mois de mai. La confédération se concentre désormais sur « des scénarios couvrant les mois de juillet et août, y compris la possibilité que les compétitions de l’UEFA reprennent après l’achèvement des ligues nationales», précise le courrier envoyé aux ligues, clubs et associations nationales.