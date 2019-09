C’est bientôt le grand jour pour le Losc de Christophe Galtier, qui débutera sa campagne de Ligue des champions sur la pelouse de l’Ajax Amsterdam, mardi soir (21h). Un rendez-vous que les Lillois abordent avec calme et sérénité. "Nous ne sommes pas stressés, mais concentrés. Mes joueurs l’ont été ce matin à l’entraînement, assure l’entraîneur des Dogues. On est très heureux de démarrer cette compétition, sans stress et sans pression, avec envie et détermination."