Losc-Galtier: "Déçu pour mes joueurs"

Après avoir été battu par l'Ajax à Amsterdam (3-0) et Chelsea à domicile (2-1), le Losc a arraché le point du match nul face à Valence (1-1), ce mercredi soir au stade Pierre Mauroy, pour le compte de la 3e journée de de Ligue des champions. A l’issue du match, Christophe Galtier a salué l’investissement de ses joueurs, qui ont livré leur match le plus "abouti" dans la compétition, malgré "les maladresses".

"Je suis déçu pour mes joueurs car ils ont fait un vrai match de Ligue des champions avec beaucoup d'intensité et de rythme. À l'image de tous nos supporters qui sont restés jusqu'à la dernière seconde pour espérer nous voir prendre l'avantage, a confié l'entraineur des Dogues en conférence de presse d'après match. C'est notre match le plus abouti. On aurait pu dans des circonstances favorables faire match nul contre Chelsea. On aurait pu l'emporter ce soir. (…) Si vous n'êtes pas présents dans l'engagement, c'est difficile de faire un bon match. Là, on a beaucoup avancé, ça nous a même joué un tour sur le but encaissé. Mes joueurs ont appliqué un jeu porté vers l'avant avec beaucoup d'animations, malgré quelques maladresses."