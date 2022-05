Liverpool va célébrer sa saison, même en cas de défaite en finale de C1, samedi, face au Real Madrid. Les Reds tiennent à célébrer leur campagne réussie, au cours de laquelle ils ont remporté la League Cup et la FA Cup et manqué de peu le titre de Premier League. La parade aura lieu le dimanche 29 mai à 16h00 BST, traversera la ville de Liverpool et les docks. "Même sans la Ligue des Champions, ce serait une grande saison, et avec la Ligue des Champions, ce serait une saison fantastique", a déclaré Jürgen Klopp."

Liverpool a rivalisé sur tous les fronts

Manchester City est sorti vainqueur d'une course intense en Premier League qui a duré jusqu'à la toute dernière journée de la saison, mais Liverpool a rivalisé sur tous les fronts cette année. En plus de la célébration pour l'équipe masculine, il y aura un autre bus ouvert pour l'équipe féminine afin de célébrer leur promotion en Super League féminine.