Liverpool-Klopp: "Il n'y a pas penalty, c'est évident"

Jurgen Klopp, même s'il n'a pas cherché à en rajouter, avait un avis très tranché sur le penalty qui a conduit Liverpool vers la défaite à Naples, mardi lors de la première journée de Ligue des champions (2-0, groupe E). "Il n'y a pas penalty, estime ainsi le coach allemand pour BT Sport. Pour moi, c'est clair et évident. Il saute avant qu'il y ait le moindre contact. On ne peut pas changer ça. On a bien joué, mais sans conclure. On n'a pas eu assez d'occasions à la fin, il faut accepter le résultat." Dries Mertens a ouvert le score sur ce penalty - obtenu par Callejon - à la 82e minute, avant le coup de grâce de Llorente dans le temps additionnel.