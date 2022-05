Liverpool - Klopp : "Être en finale, c'est incroyable"

Jürgen Klopp leads Liverpool to the Champions League final for the third time...

Capoue : "On a pu mettre Villarreal sur la carte de l'Europe cette année"

Étienne Capoue

n a pu mettre Villarreal sur la carte de l'Europe cette année, on a fait une belle campagne, on a su sortir des gros (la Juventus et le Bayern Munich, ndlr) et mettre la pression sur Liverpool mais maintenant la réalité c'est qu'on doit bien finir en Championnat pour finir dans une belle campagne européenne l'année prochaine", a jugé le milieu de terrain, qui a assuré que la formation espagnole avait donné son maximum : "Le cœur y était, on a tout donné devant nos fans, nos familles. Je pense que c'était un beau match à voir".

La belle histoire de Villarreal s'est achevée ce mardi soir. Défait 2-0 à Anfield il y a une semaine, les joueurs d'Unai Emery sont parvenus à refaire leur retard lors du premier acte avec les réalisations de Boulaye Dia et Francis Coquelin. Toutefois, au retour des vestiaires, le réveil des Reds a été brutal, symbolisé par la remontée des hommes de Jürgen Klopp. Fabinho, Luis Diaz et Sadio Mané ont su se montrer cliniques pour offrir la qualification en finale de la compétition àAu micro de Canal+, le technicien allemand a jugé la victoire des Reds comme méritée, sans oublier de féliciter son opposant. "Ils étaient en feu. Il faut respecter ce stade, cette équipe, cet entraîneur. Ils ont été incroyables, ils ont appris du premier match, ils ont pris beaucoup de risques et nous, on n’a pas su se battre", a-t-il analysé au sujet du premier acte. Avouant avoir ressenti "la pression", il s'est félicité d'atteindre la dernière étape de la compétition., a-t-il assuré.Dans le camp d'en face, si Villarreal a réalisé l'entame de match qu'il voulait faire aux yeux d', avant de chuter par la suite, l'aventure a été belle. "On était tous à un niveau d'intensité incroyable aujourd'hui (mardi, ndlr). Mais ce qui a payé, c'est le rythme. Eux, ils l'ont, ils le font tous les week-ends et nous je pense qu'on est pas habitués à ça, on l'a payé sur quelques petits détails, surtout sur l'intensité", a-t-il noté. Puis de terminer sur une note un peu plus positive : "Demain c'est fini, on ne va plus parler de Villarreal.