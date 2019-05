Liverpool: Firmino forfait face au Barça, Salah aussi ?

Lourdement battu (3-0) en Catalogne mardi dernier, le Liverpool FC se sait condamné à un improbable exploit mercredi prochain, à l'heure de retrouver le FC Barcelone en demi-finale retour de la Ligue des champions. Et ce sera d'autant plus dur que Roberto Firmino a d'ores et déjà déclaré forfait pour cette affiche.

C'est Jürgen Klopp qui a confirmé la nouvelle samedi soir, à l'issue de la victoire de ses Reds à Newcastle (2-3), lors de la 37e journée de Premier League. Le Brésilien souffre toujours des adducteurs. Blessé face aux Magpies et sortie en deuxième période, l'Egyptien Mohamed Salah apparaît lui aussi très incertain.