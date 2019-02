Liverpool et le Bayern se neutralisent

Cinq Ligues des champions de chaque côté, mais 0-0 à l'arrivée. La première manche entre Liverpool et le Bayern Munich, assurément l'un des plus beaux chocs de ces huitièmes de finale aller de la Ligue des champions, n'a pas tout à fait tenu toutes ses promesses. On s'attendait à un grand soir d'Europe à Anfield, on a finalement assisté à une confrontation entre deux blocs solides. Et pour que le 2e de Premier League et le 2e de Bundesliga se départagent, il faudra attendre le match retour à l'Allianz Arena, début mars.

La statistique qui résume ce match ? 3 tirs cadrés, sur 20 tentatives, en cumulant les performances des deux équipes. On s'inquiétait pourtant pour la défense des Reds, totalement inédite, avec Fabinho à un poste tout nouveau aux côtés de Joel Matip. Mais l'arrière-garde de Jurgen Klopp a plutôt bien tenu puisque la situation la plus dangereuse en faveur du Bayern aura été cette déviation de... Matip, repoussée miraculeusement par Alisson Becker (13e). Les Bavarois, après avoir débuté le match en jouant très haut, ont reculé petit à petit, ce qui a offert quelques espaces à Kingsley Coman (16e), qui a bien pu tenir sa place malgré une blessure à la cheville, et à Serge Gnabry (53e).

Du côté des Reds, le plus remuant aura été Sadio Mané, l'homme en forme, dans tous les bons coups (16e, 33e 38e), ou presque, puisqu'il n'est pas impliqué sur le magnifique une-deux entre Salah et Firmino, qui débouchera sur une reprise de Matip à côté (41e). Et au terme d'une seconde période très pauvre en occasions, il aura fallu attendre une tête du petit Mané (86e) pour voir Manuel Neuer enfin s'employer. Au final, ce 0-0 semble plutôt bien satisfaire au Bayern, vu le schéma du match. Mais Liverpool, qui n'a pas encaissé le fameux but à l'extérieur, est encore pleinement dans la course. Petit problème: les Reds ont concédé 3 défaites en autant de déplacements cette saison en Ligue des champions.