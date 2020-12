L'Inter Milan rate encore la marche !

L'Inter Milan, incapable de battre le Shakhtar Donetsk mercredi à San Siro (0-0), comme à l'aller en Ukraine, a encore raté la marche vers les huitièmes de finale de la Ligue des champions, pour la troisième année de suite. Pour accompagner le Real Madrid, vainqueur dans l'autre match du groupe, l'Inter avait aussi besoin de gagner, ce qu'elle n'aura réussi à faire qu'une seule fois dans cette phase de groupe, à Mönchengladbach (3-2) la semaine dernière. C'est bien trop peu pour mériter une place en huitièmes de la C1, que l'Inter n'a plus disputés depuis la saison 2011-2012.

Ce nul, au terme d'un match tendu, ne fait pas davantage les affaires du Shakthar Donetsk, également éliminé de la C1. Mais les Ukrainiens pourront se consoler en Ligue Europa, alors que la saison européenne de l'Inter Milan, bonne dernière, s'arrête dès ce mois de décembre. Seule équipe italienne à rater la marche, l'équipe d'Antonio Conte n'a pu cette fois compter sur Romelu Lukaku, son buteur attitré, indispensable ces derniers temps mais incapable cette fois de peser face à des Ukrainiens solides.

"Tout donner pour ne pas avoir de regrets", avait réclamé Conte à ses joueurs, alors qu'il était privé pour ce match décisif de son guerrier Arturo Vidal. Nicolo Barella, qui était incertain en raison d'une cheville douloureuse, était bien titulaire au milieu, pendant que Christian Eriksen était de nouveau laissé sur le banc, avec plus que jamais l'esprit tourné vers le mercato de janvier. La première accélération de Barella a failli être la bonne mais Lautaro Martinez, à la réception de son centre à ras de terre, a vu son missile renvoyé par la barre (7e). Cela restera la plus belle occasion du match pour l'Inter.

- Calendrier allégé, objectif Serie A -

Les Nerazzurri, trop prudents, n'ont ensuite pas réussi à mettre de la vitesse pour déborder une équipe ukrainienne ultra-compacte. Une situation chaude dans la surface du Shakhtar (23e), une tête de Martinez captée par le gardien ukrainien Trubin (41e), c'était à peu près tout lors d'une première période où les Ukrainiens avaient trouvé les gants de Handanovic (40e). Au retour des vestiaires, Lukaku testait de nouveau Trubin de la tête (53e) puis Marcelo Brozovic voyait son tir dévié frôler le poteau (63e). Mais les Milanais ne parvenaient toujours pas à emballer les débats malgré les entrées en jeu d'Ivan Perisic, Alexis Sanchez et même Eriksen.

Ils le feront en toute fin de match, mais trop tard, avec une dernière cartouche pour Sanchez (89e) et quelques ballons chauds sur corner. Conte pouvait faire la grimace: cette sortie prématurée est un coup dur pour l'entraîneur recruté à prix d'or à l'été 2019 pour insuffler sa fameuse "culture de la gagne" à un club sevré de titres depuis 2011. L'ex-entraîneur de la Juventus (3 titres de champion d'Italie) et de Chelsea (1 titre de champion, 1 Cup) n'aura maintenant plus d'excuse en championnat, avec un calendrier bien allégé.