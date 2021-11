Lille, une première historique

C'est une petite victoire mais elle a son importance. Grâce à son court succès obtenu à domicile ce mardi face au RB Salzbourg (1-0), le Losc s'est offert la première place provisoire du groupe G qu'il occupe désormais devant sa victime du soir. Après avoir attendu trois journées pour gagner un premier match, les Nordistes viennent d'enchaîner deux succès de rang. Une grande première pour lui en Ligue des champions.

Car en effet, et comme le rapporte Opta, le club lillois n'avait jusqu'alors jamais réussi à remporter deux matchs consécutivement dans la plus prestigieuse des coupes d'Europe. Et ce n'est pas faute d'avoir eu sa chance puisqu'il en était ce mardi à sa 43e sortie en LdC. Grâce à cette performance "historique", les hommes de Jocelyn Gourvennec ont donc leur destin en main pour tenter de valider leur billet pour les huitièmes de finale de la compétition. Pour se qualifier, ils ne devront pas perdre sur le terrain de Wolfsburg le 8 décembre prochain.