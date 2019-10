Lille: Grâce à son coup de canon, Ikoné se distingue

Les Dogues peuvent le remercier. Jonathan Ikoné a montré son meilleur visage en toute fin de rencontre face à Valence (1-1). Entré en jeu et manifestement très motivé, l'attaquant international français s'est distingué d'un enchaînement parfait contrôle derrière la jambe d'appui et frappe en lucarne, le tout dans le temps additionnel, pour offrir le match nul à son équipe. Une offensive gagnante saluée par l'UEFA qui en a fait l'action de la soirée en Ligue des champions.

This classy Jonathan Ikoné turn & finish wins Skill of the Day! #UCL | @Mastercard pic.twitter.com/dBUN3D8CLT