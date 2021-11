Lille : Gourvennec salue ses joueurs et la « finale » espérée contre Wolfsburg

David : « Garder de la consistance »



Gourvennec : « On a la finale qu’on voulait avoir »

Après être allé l’emporter sur le terrain du Séville FC (2-1) il y a trois semaines, Lille a remis ça. Les hommes de Jocelyn Gourvennec ont fait le boulot en prenant le meilleur sur le Red Bull Salzbourg (1-0), mardi soir lors de la 5eme journée de la phase de poule de la Ligue des Champions. Solide à défaut d’être flamboyant, le LOSC s’est imposé sur la plus petite des marges grâce à un but de Jonathan David inscrit à la 31eme minute. Du coup, le club nordiste réalise une superbe opération en s’emparant de la tête du groupe avant la dernière journée avec 8 points devant le RBS (7), Séville (6) et Wolfsburg (5) chez qui il se déplacera dans deux semaines pour conclure.« On a bien commencé le match, a relevé l’unique buteur de la rencontre sur RMC Sport. On a été dangereux sur quelques occasions sur corner. Sur l’action du but c’est un petit jeu combiné dans la surface. Burak Yilmaz dribble et d’une petite déviation le ballon me revient et je frappe. Le match contre Wolfsburg on va l’aborder comme on l’a fait pour ce match. On va amener beaucoup d’intensité, on va être concentrés défensivement et jouer nos coups en attaque. »« On a eu beaucoup de bons matchs cette saison comme contre Marseille ou Séville ici, a ajouté Jonathan David. Il faut juste garder de la consistance, a conclu l'international canadien aux 23 sélections. Voilà le plus important pour nous. Souvent on gagne des gros matchs et après on ne gagne pas, on fait nul ou défaite. Il faut surtout garder de la consistance et aller chercher une victoire samedi. »« Je ne sais pas si c’est mérité, les deux équipes ont donné beaucoup, a réagi Jocelyn Gourvennec sur Canal+. Mais nous, on a donné très peu à Salzbourg. C’est une équipe de transition qui va très très vite. Ils pressent beaucoup, ils vont très vite sur leurs récupérations. On ne voulait pas se mettre à la faute et il y en a eu quelques-unes dans les 20-25 premières minutes. (…) On a corrigé ça sur la deuxième partie de première mi-temps. En deuxième mi-temps aussi car on a fait des réglages à la pause. Finalement on a mené très peu, on a été efficaces. On met le but qu’il faut et on est très solides derrière. (…) On est premiers du groupe maintenant. On a la finale qu’on voulait avoir avant de démarrer la compétition à Wolfsburg. »