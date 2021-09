Lille : Gourvennec ne veut pas de relâchement face à Salzbourg

"On veut être un bon challenger"

Surfant sur une série de deux succès consécutifs en Ligue 1, obtenus face à Reims (2-1) et Strasbourg (1-2), Lille retrouve l'Europe mercredi soir avec un déplacement à Salzbourg (21 heures). Tenu en échec par Wolfsbourg lors de son entrée en lice dans la Ligue des Champions (0-0), le LOSC affrontera un adversaire habitué aux joutes européennes, et Jocelyn Gourvennec s'en est montré bien conscient, ce mardi en conférence de presse. "Ils pressent et aiment ça avec beaucoup de vitalité et de manière très vivante. Il faudra que l'on soit très bon pour résister à cela et leur poser des problèmes.", a-t-il expliqué, ajoutant que "le niveau est relevé en C1. Salzbourg la joue tous les ans depuis plusieurs années. Ils savent faire".Désireux que son groupe se montre fort sur le plan collectif, sans signe de relâchement, le coach de Lille a souligné la qualité du leader du championnat d'Autriche. "Peu d'équipes ont gagné ici en C1. Naples, le Bayern Munich. D'autres mais pas beaucoup. C'est dire. On a beaucoup d'envie, on veut être un bon challenger", a expliqué Gourvennec. Interrogé sur le niveau général du groupe G, qui compte actuellement quatre équipes avec le même nombre de points (1), le natif de Brest a livré son sentiment : "Il est assez dense.La régularité et la maturité feront la différence." Après ce déplacement en Autriche, Lille aura une nouvelle opposition de choix car c'est un match face à l'OM qui attendra les champions de France, le dimanche 3 octobre en Ligue 1 (17 heures).