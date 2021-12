Lille : Gourvennec ne veut pas de calcul contre Wolfsbourg

"On doit faire un gros match collectivement"

Lille devra garder son sang-froid selon Gourvennec

. En tête du groupe G avec 8 points au compteur, le LOSC devra, dans le scénario idéal, s'imposer face à son opposant afin de poursuivre sa route dans la prestigieuse compétition. Dans ce cas, peu importe le résultat entre Salzbourg et Séville, le LOSC terminerait en tête de son groupe. Ce mardi en conférence de presse, Jocelyn Gourvennec a livré certaines de ses pensées, refusant que son équipe soit dans le calcul en Allemagne."En battant Salzbourg, on a réussi à passer en tête du groupe. C'est un honneur pour nous, mais aussi une responsabilité sur le match de demain soir.. Nous ne devons pas nous disperser, garder beaucoup de sang-froid", a analysé le technicien des Dogues en conférence de presse.Contraint de composer avec les suspensions de Xeka et Jonathan Bamba ainsi que le forfait de Timothy Weah, Lille évoluera dans une Volkswagen Arena dont la capacité a été réduite à 50% en raison de la recrudescence des cas de Covid outre-Rhin. Les supporters du LOSC ont été interdits de déplacement mais selon Gourvennec, les Champions de France devront faire abstraction de ce contexte. "On doit se focaliser sur nous, restons concentrés, déterminés, gardons le contrôle émotionnel. Ce sont des matchs à enjeux dans lesquels il se passe toujours beaucoup de choses., a-t-il assuré.