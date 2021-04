Zinédine Zidane (entraîneur du Real Madrid, RMC Sport) : « C’est vrai que la première période a été un peu compliquée. On a été bien meilleur en seconde période, on a un peu mieux contrôlé. La première, c’est vrai qu’ils ont très bien débuté. Ils sont bons, très rapides. Au final, je pense que c’est un résultat juste. On voulait presser, mais quand on ne sort pas bien, c’est très difficile. C’est ce qui s’est passé durant les 25 premières minutes, jusqu’à notre but. Ensuite, et en seconde période, on a été meilleur. On a eu plus de contrôle. On est en vie, on va jouer le second match. On est content de ce qu’on a fait en général. (…) Il y a un adversaire aussi. Il faut dire que c’est une très bonne équipe, très compétitive. S’ils sont arrivés en demi-finales, c’est pour quelque chose. C’était très disputé. »





Raphaël Varane (défenseur du Real Madrid, RMC Sport) : « Ce n'est que le match aller, il y a encore un match retour. On a eu un gros pressing, ça nous a fait mal mais on a réussi à franchir cette première ligne de pressing, et derrière on a été plus dangereux. Et puis il y a eu ce but de Karim qui nous a fait du bien. C'est à partir de ce moment qu'on a été bien dans le match. En deuxième mi-temps on a été meilleurs. »



Marcelo (latéral gauche du Real Madrid, Movistar) : « Nous avons commencé avec une idée, mais nous n'avons pas réussi à l'appliquer durant les vingt premières minutes. Une fois que nous avons commencé à faire ce que nous voulions, ça a été totalement différent. (...) Nous n'avons pas choisi le rythme du match, mais il faut s'adapter. Benzema? Nous sommes très contents qu'il ait marqué, mais il faut garder la tête sur les épaules. Maintenant, on va se reposer un peu, mais le match retour sera différent. »



Thomas Tuchel (entraîneur de Chelsea, RMC Sport) : « On ne peut pas être énervé mais déçu. C’est décevant parce qu’on doit marquer, surtout quand on peut mener 2 ou 3 à 0 à la mi-temps. C’était un début de match extraordinaire. Lorsqu’on ne concrétise pas, c'est difficile aussi de ne pas perdre confiance. Donc je suis de ce côté-là satisfait de la réaction de mes joueurs en seconde période. D'autant que nous avons vu, sur la fin, que nous étions fatigués. »





N'Golo Kanté (milieu de terrain de Chelsea, BT Sport) : « Nous sommes contents du résultat. Nous savions qu'il s'agissait d'une grande équipe en face. Nous voulions un bon résultat pour avoir l'avantage à domicile. 1-1 est un résultat juste. Nous avons eu des occasions manquées. Nous devons voir le verre à moitié plein. Nous pouvions marquer plus, mais nous avons su nous créer des occasions et c'est le plus important. C'est possible d'atteindre la finale, mais nous devons produire de gros efforts. »