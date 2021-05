Une petite semaine après la défaite du Paris Saint-Germain face à Manchester City (1-2), en demi-finale aller de la Ligue des champions, l'heure est à la deuxième manche et à la revanche pour des Parisiens bien décidés à renverser une situation compliquée. Ce lundi face aux journalistes, Marco Verratti a dit sa détermination, même s'il ne compte pas sur un miracle.



"On a une grande équipe. Il va falloir rester lucide et calme, parce qu'on aura notre opportunité. On n'a pas perdu 0-4 à l'aller. Il n'y a pas besoin de miracle." Le milieu de terrain reste toutefois conscient de l'ampleur de la tâche à accomplir : "On n'est pas une équipe d'aliens. On va souffrir. (...) C'est sûr que ce ne sera pas facile d'aller finale. On le savait. On a souffert face au Bayern Munich, face au FC Barcelone et on est prêt à tout faire demain durant le match."

De Bruyne est fantastique



Quant à Kevin De Bruyne, technicien hors-pair et buteur à l'aller, Marco Verratti se fait une joie de le retrouver : "C'est un joueur très fort. Il est fantastique. Maintenant, quand on a pour objectif de remporter la C1, il faut affronter les meilleurs. Et il n'y a pas que lui. Manchester City a d'autres grands joueurs. Il faudra chercher à rendre le match difficile à De Bruyne, grâce à notre collectif."



Pour se sauver, Paris devra inscrire un minimum de deux buts. Si le score était de 2-1 en sa faveur au terme du temps réglementaire, alors les deux équipes en seraient quittes pour une prolongation.