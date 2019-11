En passe de faire tomber le PSG grâce à un doublé de Karim Benzema, le Real Madrid a vu la victoire s’envoler en l’espace de trois minutes, devant finalement se contenter d'un nul (2-2). La faute à deux buts parisiens signés Kylian Mbappé et Pablo Sarrabia, rentré quelques minutes auparavant. Et si le but de l’international espagnol, d’une demi-volée en pleine lucarne, ne doit rien à personne, la réduction du score par le champion du monde tricolore a été consécutive à une terrible mésentente entre Thibaut Courtois et Raphaël Varane, l’incompréhension entre les deux hommes profitant à l’ancien Monégasque.

"C’est une incompréhension sur le terrain, explique Raphaël Varane à propos de cette erreur. Je l’entends, mais au tout dernier moment. Il y a un temps d’hésitation. Mais comme ça va très vite, ça fait but derrière", a expliqué Raphaël Varane. Et le son de cloche était le même dans la bouche de Thibaut Courtois, qui a pris soin de ne pas jeter la pierre à son coéquipier. "Sur le moment, je crie que je vais chercher le ballon, raconte le gardien belge. Je ne sais pas si Rapha a entendu différemment. Il a touché le ballon avec son pied. C’était une assist pour Mbappé. Peut-être qu’il a mal entendu. C’est dommage, mais ce n’est pas grave", a-t-il en effet confié.