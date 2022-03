Ligue des Champions : Un choc Chelsea-Real en quarts

Liverpool et le Bayern s'en sortent bien



On connait les affiches des quarts de finale de la Ligue des Champions.Chelsea et le Real Madrid, qui ont éliminé les deux dernières équipes françaises en lice, vont s’affronter dans ce qui sera un remake de la demi-finale de la précédente édition. Les Merengue seront avides de revanche.. Une opposition de styles qui promet beaucoup, d’autant plus que c’est la première fois que ces deux équipes s’affrontent en C1. A noter qu’en demi-finales, les vainqueurs des deux quarts cités seront appelés à s’affronter.Liverpool et le Bayern, qui font figure de favoris dans cette épreuve, ont plutôt épargnés durant ce tirage. Les Reds devront affronter le Benfica Lisbonne. L’équipe de Klopp a les faveurs des pronostics, mais elle devra se méfier des Lisboètes. Il y a 15 ans, alors qu’ils étaient champions d’Europe en titre, ils avaient chuté face aux Aigles. Concernant le Bayern, il défiera Villarreal. Là aussi, le duel parait déséquilibré sur le papier. Qu’en sera-t-il sur le terrain ? Si la logique est respectée, il y aura un duel Liverpool - Bayern dans le dernier carré.Chelsea - Real MadridManchester City - Atlético MadridVillarreal - Bayern MunichBenfica - LiverpoolVainqueur du quart de finale 2 - Vainqueur quart de finale 1Vainqueur du quart de finale 4 – Vainqueur du quart de finale 3