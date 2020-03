Ligue des Champions : Tuchel donne des nouvelles de Mbappé avant PSG-Dortmund

Le PSG est dans un climat de tension avant de se mesurer au Borussia Dortmund, mercredi soir en huitième de finale retour de la Ligue des champions, dans un Parc des Princes qui sonnera creux en raison du huis clos pour la rencontre. Ce mardi matin, l'optimisme général a pu être touché car Kylian Mbappé, souffrant d'une angine, ne s'est pas entraîné avec le groupe du club francilien. Alors que la couverture médiatique du match est et sera peu optimisée en raison du coronavirus (pas de conférences de presse avant et après la rencontre, ni de zone mixte), Thomas Tuchel, l'entraîneur du PSG, a accordé un entretien au micro de PSG TV, la chaîne officielle du club de la capitale.

Tuchel prendra une décision mercredi matin pour Mbappé et Silva



« Kylian Mbappé est malade, il a une angine et on va voir s’il vient s’entraîner un peu ce mardi soir, mais il n’est pas avec nous depuis deux jours. On va attendre et décider mercredi matin. Thiago Silva a fait tous les entraînements, et on décidera donc demain s’il joue ou pas, mais il est avec le groupe. Tous les autres sont là hormis Ander Herrera. Le onze de départ ? Je sais qui j’alignerai. On doit décider dans l’après-midi des titulaires et des remplaçants. On prendra les dernières décisions en ce qui concerne Kylian et Thiago demain matin », a indiqué l'ancien entraîneur du Borussia Dortmund. Dans une position défavorable étant donné la défaite concédée au match aller (2-1) en Allemagne, le PSG devra renverser la vapeur afin de disputer un quart de finale éventuel dans la reine des compétitions de clubs.