Ligue des Champions : Tuchel a tranché en défaveur de Neymar

Ça y est, Thomas Tuchel a dû trancher dans le vif pour le déplacement à Santiago Bernabeu et c’est Neymar qui fait les frais des décisions de son entraîneur. Avec les 5 fantastiques enfin présents dans le groupe (Di Maria, Icardi, Mbappé, Cavani et le Brésilien), le technicien allemand a préféré jouer la carte de la forme du moment en laissant Neymar sur le banc, lui qui n’a que 64 minutes dans les jambes depuis sa blessure en sélection début octobre. Il n’a surtout pas voulu toucher à son fameux trio du milieu de terrain (Gueye, Marquinhos, Verratti) qui fait bonne impression depuis le début de la saison et qui avait étouffé le milieu madrilène lors du match aller.



Au Real Madrid, les incertitudes concernant le onze de départ de Zinedine Zidane n’étaient pas nombreuses voire inexistantes. Le technicien français a ses hommes en tête mais il s'est permis d'effectuer un changement. Afin d’accompagner Karim Benzema et Eden Hazard, ce n'est pas Rodrygo comme espéré mais bel et bien Isco. Dans l'entrejeu madrilène, Valverde conserve la confiance de son entraîneur tandis que Luka Modric prend place sur le banc.



Les compos de Real Madrid – PSG :



Real Madrid : Courtois - Carvajal, Varane, Ramos (cap), Marcelo - Valverde, Casemiro, Kroos - Rodrygo, Benzema, Hazard



Remplaçants : Areola (g), Militao, Modric, Bale, Jovic, F.Mendy, Rodrygo



Entraîneur : Z.Zidane



PSG : Navas - Meunier, Thiago Silva (cap), Kimpembe, Bernat - Gueye, Marquinhos, Verratti - Di Maria, Icardi, Mbappé



Remplaçants : Rico (g), Diallo, Dagba, Draxler, Sarabia, Neymar, Cavani



Entraîneur : T.Tuchel