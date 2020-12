Déjà éliminé de toutes les compétitions européennes cette saison, le Stade Rennais va disputer son dernier match dans cette Ligue des Champions, mardi soir face au FC Séville (21 heures). Défait par Lens, samedi en Ligue 1 (0-2), le club breton traverse une dynamique négative, symbolisée par son seul succès lors des 13 dernières rencontres toutes compétitions confondues avant d'affronter le club espagnol, déjà qualifié pour les huitièmes de finale.







En conférence de presse, Julien Stéphan a officialisé le forfait de Romain Del Castillo - blessure musculaire, et affirmé son idée principale pour cette ultime représentation dans la reine des compétitions européennes de clubs : "On a un dernier match de poule à jouer, on ne veut pas le galvauder. Nous voulons respecter la compétition. C'est notre histoire avec la C1 qui est en en jeu car on ne sait pas quand on va de nouveau la jouer", a estimé le technicien.

Les statistiques à connaître (avec Opta) :

La seule précédente rencontre entre Rennes et Séville a eu lieu lors de la 2e journée de la Ligue des Champions 2020-21 (victoire 1-0 des Andalous).



Ce sera le 5e déplacement de Séville chez un club français en compétition européenne, échouant à s’imposer jusqu’ici (1 nul, 3 défaites). Il reste sur un nul 0-0, contre Lyon en Ligue des Champions 2016/17.



Rennes est invaincu lors de ses 3 dernières réceptions d’un club espagnol en compétition européenne (1 victoire, 2 nuls), mais ce sera sa 1re réception d’un club espagnol en Ligue des Champions.



Séville est l’équipe qui a disputé le plus d’ultimes matches de phase de groupes sans en perdre un seul en Ligue des Champions (3 victoires, 2 nuls).



Si Rennes ne s’impose pas, il deviendrait le 2e club français à ne remporter aucun match lors de sa 1re participation à la Ligue des Champions, après Montpellier en 2012-13.



Aucune équipe n’a marqué moins de buts en Ligue des Champions que Rennes cette saison (2). C’est d’ailleurs l’équipe qui affiche le plus mauvais taux de tirs convertis dans la compétition (3.7% - 2 buts sur 54 tirs).



Séville est invaincu lors de ses 5 derniers déplacements en Ligue des Champions (2 victoires, 3 nuls), lui qui pourrait enchaîner 2 succès hors de ses bases dans la compétition pour la 1re fois depuis octobre 2009.



La défaite 0-4 de Séville contre Chelsea lors de la dernière journée était sa co-plus large défaite en Ligue des Champions, lui qui a encaissé plus de buts lors de cette rencontre que lors de ses 5 précédentes dans la compétition (3).



Seul Barcelone (92) a tenté plus de tirs que Séville (90) en Ligue des Champions cette saison, mais les Andalous n’ont converti que 6.7% pour d’entre eux (6 buts).



Aucun joueur n’a délivré plus de dernières passes avant un tir sur coup de pied arrêté en Ligue des Champions cette saison que Benjamin Bourigeaud. Les deux buts de Rennes dans la compétition cette saison ont d’ailleurs été inscrits sur CPA (1 penalty, 1 à la suite d’un corner tiré par Bourigeaud).