Ligue des Champions : Thomas Tuchel a donné des nouvelles de Verratti et Navas

Comme Kylian Mbappé, Thomas Tuchel est passé en conférence de presse ce samedi soir à Lisbonne. L'entraîneur allemand a pu faire un point sur l'état de santé de certains joueurs parisiens à la veille de la finale de la Ligue des Champions. L'entraîneur s'est montré rassurant au sujet de Marco Verratti et Idrissa Gueye mais il ne s'est pas encore prononcé sur le statut de Keylor Navas. « Marco Verratti et Idrissa Gueye se sont entraînés avec nous ces derniers jours, les deux sont disponibles. Marco Verratti a pris un coup très douloureux, mais le risque de rechute n'est pas grand. Il est capable de jouer, c'est une question de douleur. Il se sent bien, il est disponible mais il ne peut pas jouer 90 ou 120 minutes à ce niveau. On décidera s'il commence ou s'il finit le match. Pour Keylor Navas, c'est différent, il va se tester aujourd'hui, on prendra une décision après l'entraînement. » Le milieu de terrain parisien devrait donc pouvoir compter sur toutes ses forces vives mais Sergio Rico risque de devoir prolonger son intérim dans le but des champions de France.

« Nous sommes prêts à combattre »

Une nouvelle qui n'est pas forcément rassurante quand on connaît l'expérience de Keylor Navas. Dans sa carrière, il a participé à la finale de la Ligue des Champions à trois reprises pour autant de succès. Ce vécu dans un tel rendez-vous, Thomas Tuchel en a parlé lors de sa conférence de presse. « Je parle beaucoup avec Keylor Navas, Angel Di Maria et Neymar (les trois seuls joueurs du PSG qui ont déjà remporté la C1). Dans cette compétition-là, c'est un petit avantage pour le Bayern d'être habitué à jouer les finales. Mais ce n'est pas décisif, juste un petit avantage. C'est un grand défi, mais nous sommes aussi confiants. On a le sentiment d'avoir mérité notre place en finale. Nous sommes prêts à combattre. » Un état d'esprit qu'il partage avec Kylian Mbappé.