Ligue des Champions : Robert Lewandowski absent, un casse-tête pour le Bayern

C’est un gros caillou qui s’est immiscé dans la chaussure d’Hansi Flick. Le coach allemand, a qui tout réussi depuis son intronisation sur le banc munichois (six trophées), n’avait certainement pas prévu de se passer de Robert Lewandowski pour la première manche du double duel face au Paris Saint-Germain. Touché au genou avec la Pologne face à Andorre, le goleador de 32 ans, 35 buts (!) en 25 matchs de championnat et favori pour devenir le prochain Ballon d’or, est a priori forfait pour le choc face à Leipzig samedi. Le sera-t-il quatre jours en plus tard en C1 ?

Pour le Bayern Munich, c’est un forfait qui pourrait peser lourd dans la balance à l’heure d’accueillir Paris. Champion d’Europe en titre, le club allemand court après un retentissant doublé et avec 5 buts en 6 matchs sur cette édition 2020-2021, Lewandowski affiche comme d’habitude des statistiques très élevées dans la compétition reine du football. Le souci pour le Bayern, c’est qu’il n’y a pas vraiment de plan B en l’absence du natif de Varsovie. Pourquoi ? Car l’avant-centre est rarement, très rarement sur le flanc. La saison dernière, l'ancien de Dortmund n'avant raté que trois matchs de championnat (2x pour blessure, 1x pour suspension) et un match de C1 (repos).

Hansi Flick fera-t-il confiance à Choupo-Moting ?

Cette saison, le Polonais n’a loupé qu’une rencontre de Bundesliga, contre Cologne, et deux de Ligue des Champions (Atlético Madrid, Lokomotiv Moscou en phases de poule alors que le Bayen était déjà qualifié), à chaque fois mis au repos volontairement par le staff technique. Le bilan : deux succès et un nul. En son absence, c’est Eric Maxim Choupo-Moting, un visage bien connu des Parisiens, qui a pris place en pointe du dispositif munichois. Sur ces trois partie, l’attaquant camerounais n’a marqué qu’à une seule reprise…

Bien sûr, l’ogre bavarois dispose d’autres options pour suppléer Lewandowski. Placer Serge Gnabry (ou Leroy Sané) dans l’axe de l’attaque entouré de Leroy Sané (ou Serge Gnabry) et Kingsley Coman dans les couloirs pourrait être la solution privilégiée par Flick mercredi prochain. A moins que Thomas Müller monte d'un cran et évolue dans un rôle de faux 9. Reste que ces choix, effectués sous la contrainte, n’ont pas vraiment été testés dans un match de très haut niveau par le Bayern, qui n’a jamais eu besoin d’apprendre à jouer sans sa star offensive. Il faut bien une première à tout.