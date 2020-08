Ligue des Champions : RB Leipzig-PSG a réuni 1,7 million de téléspectateurs

Le Paris-Saint-Germain monte en puissance en cette fin de Ligue des Champions et les audiences font de même ! Le quart de finale du Final 8 mercredi soir dernier entre l'Atalanta Bergame et le PSG (1-2) avait réuni en moyenne 1,2 million de spectateurs sur RMC Sport. Mardi soir, le billet composté pour la finale des Parisiens a permis au seul diffuseur de la compétition d'établir son record historique d'audience depuis sa création en 2018, avec 1,7 million de téléspectateurs. Sur Internet et l'application (OTT), la chaîne a dénombré un million de connexions. Mercredi soir, pour l'autre demi-finale entre Lyon et le Bayern Munich, RMC Sport officiera en compagnie de TF1.