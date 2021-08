Ligue des Champions : Quel tirage pour Lille et Paris ?

Les suiveurs de la Ligue des Champions ont rendez-vous ce jeudi à 18h pour suivre en direct depuis Istanbul, le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des Champions version 2021/2022. Les matchs de la phase de poules débuteront les mardi 14 et mercredi 15 septembre pour s'achever les mardi 7 et mercredi 8 décembre. Les trente-deux équipes participantes seront redistribuées parmi les huit groupes de 4. Mais avant cela, les formations sont classées en quatre chapeaux de huit.

Chaque groupe correspond à un niveau précis. Le premier est notamment composé de tous les champions des six principaux championnats européens avec en plus, le vainqueur de la Ligue des Champions de l'an dernier (Chelsea) et celui de la Ligue Europa (Villarreal). Les chapeaux 2, 3 et 4 sont constitués d'équipes en fonction de leur coefficient à l'indice UEFA. D'autres formations sont aussi passées par les barrages comme Benfica, Malmö, les Young Boys de Berne, Shakhtar Donetsk vainqueur de l'AS Monaco, le Sherrif Tiraspol et le RB Salzbourg.

Du lourd pour les clubs français

En qualité de champion de France en titre, Lille figure dans le chapeau 1 avec de jolis noms comme le Bayern Munich, Chelsea, Manchester City ou l'Atlético Madrid mais aura fort à faire car le chapeau 2 est constitué de cadors européens comme le Real Madrid, le FC Barcelone, la Juventus de Turin, Manchester United, Liverpool, le Paris Saint-Germain, le FC Séville ou le Borussia Dortmund. Tout en sachant que d'autres belles équipes forment le reste des groupes. Ce sera sans l'AS Monaco, éliminé lors des barrages contre le Shakhtar Donetsk.

Il y aura donc seulement deux formations françaises cette année. La meilleure façon de rejoindre les huitièmes de finale pour le LOSC serait de tirer le Borussia Dortmund, le Zénith Saint-Pétersbourg et le Sheriff Tiraspol, le pire tirage serait quant à lui : LOSC, Real Madrid, RB Leipzig. Les Parisiens, présents dans le chapeau 2, espéreront sans doute tirer le Sporting Portugal (champion la saison dernière) puis le Zénith Saint-Pétersbourg et le Sheriff Tiraspol. Le pire pour eux serait de tirer Manchester City ou le Bayern Munich dans le chapeau 1 avant d'enchaîner avec le RB Leipzig et l'AC Milan. À noter également que deux équipes d'un même championnat ne peuvent se trouver dans la même poule à l'issue du tirage au sort.



Chapeau 1 : Chelsea, Villarreal, Atlético de Madrid, Manchester City, Bayern Munich, Inter Milan, Lille, Sporting Portugal



Chapeau 2 : Real Madrid, FC Barcelone, Juventus de Turin, Manchester United, Paris Saint-Germain, Liverpool, FC Séville, Borussia Dortmund



Chapeau 3 : FC Porto, Ajax Amsterdam, RB Leipzig, Atalanta Bergame, Zénith Saint-Pétersbourg, Benfica, Shakhtar Donetsk, RB Salzbourg



Chapeau 4 : Bruges, AC Milan, Wolfsburg, Young Boys de Berne, Malmö, Dynamo Kiev, Besiktas, Sheriff Tiraspol