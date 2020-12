Ligue des Champions : Quel tirage pour le PSG ?

Le PSG va savoir. Qualifié depuis mardi dernier, suite à la victoire du RB Leipzig contre Manchester United (3-2), et assuré de finir en tête du groupe H depuis mercredi, après son franc succès contre Istanbul Basaksehir (5-1), le club de la capital attend désormais de connaitre son adversaire pour les 8emes de finale de la Ligue des Champions. Victorieux des Turcs, Paris a fait une très belle opération en vue du tirage au sort et évitera ainsi le Bayern Munich, le Real Madrid, Manchester City, Liverpool et la Juventus Turin notamment au prochain tour.



Cependant, les joueurs de Thomas Tuchel devront tout de même se méfier du tirage au sort, qui a lieu ce lundi, à partir de 12h, à Nyon (Suisse). En effet, quelques gros clubs seront à éviter pour ainsi passer des mois de février et mars plus tranquille. Ainsi, l'Atlético de Madrid et le FC Barcelone semblent être les deux équipes les plus redoutables parmi les 2emes des groupes.

Mönchengladbach, le tirage le plus probable

En effet, les deux formations espagnoles sont les mieux armées pour embêter le PSG.Pour le reste, l'Atalanta Bergame, le Borussia Mönchengladbach, le FC Porto, la Lazio Rome et le Séville FC ressemblent pour le moment à des équipes bien plus abordables pour les Parisiens, qui ne pourront pas retrouver Leipzig au prochain tour.Avec un tirage au sort qui empêche les affiches entre deux clubs du même pays en 8emes de finale,Derrière les Fohlen, l'Atlético de Madrid et le FC Barcelone sont les autres tirages les plus probables. Mais, en prenant en compte les autres probabilités, Paris pourrait bien hériter de la Lazio ce lundi.