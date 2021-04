Le PSG a frappé un grand coup ce mercredi en Ligue des Champions en prenant la mesure du Bayern sur ses terres (2-3). Première équipe à s’imposer à l’Allianz Arena en C1 depuis novembre 2019, l’équipe de Pochettino est en ballotage favorable pour une qualification. Naturellement, les champions de France se sont réjouis de cette opération. Mais, dans leurs déclarations d'après-match, ils ont aussi tous, sans exception, rappelé qu’il restait encore un match retour à disputer et qu’il fallait s’y montrer tout aussi performants.



Colin Dagba (défenseur du PSG sur RMC Sport) :



« Venir gagner ici est toujours compliqué, on a été solidaire même après la sortie de Marquinhos, on est allés chercher le troisième but, ça montre la force du collectif. Le coach a montré les choses qui n’allaient pas à la mi-temps, ça a payé en seconde mi-temps avec un bon bloc défensif. Navas nous fait beaucoup de bien, il faut aussi faire le taf. Il va falloir rester concentré au retour, le collectif paiera au match retour. »



Julian Draxler (milieu de terrain du PSG sur RMC Sport) :



« Oui, je crois que le résultat est très bien pour nous. Gagner ici, ce n’est pas facile. Mais on a souffert aujourd’hui. On a travaillé tous ensemble et c’était très important devant la qualité qu’il y avait en face. On est contents, mais on sait que ce n’est que le 1er match. Content de revenir personnellement ? Les derniers temps, j’ai quand même joué. Je suis très content, j’ai joué 90 minutes. C’était bien pour moi, mais je suis surtout content qu’on ait gagné. Je rentre à Paris avec le sourire. Le retour? Ça va être très difficile encore. A chaud, c'est difficile d'en parler. On est KO, on va rentrer à Paris, analyser tout ça calmement, et préparer un plan pour le retour. Il faut préparer le match de la meilleure manière. »



Kylian Mbappé (attaquant du PSG sur RMC Sport) :



« Le coup pris ? Je suis allé au vestiaire me soigner rapidement pour éviter que ça gonfle. C’est un coup de crampon sur le haut du tibia, mais ça va aller. Un exploit ? C’est une superbe performance collective avant tout. On n’est qu’à la mi-temps d’une grosse confrontation. On a souffert, mais on n’a pas à rougir car on a été solides. On rentre avec le sourire, mais on se concentre tout de suite sur Strasbourg. Et on attaquera le retour avec la même détermination. Je suis le plus décisif en phase à élimination directe de C1 ? Oui, j’aime ce genre de matches. Ça ne m’a pas toujours souri, mais je ne suis pas là pour me cacher et j’aime jouer ce genre de rencontres. Le message que m’a adressé Pochettino avant la rencontre ? Il voulait que je ferme les lignes de passes de Kimmich et que je prenne la profondeur pour étirer leur bloc et leur faire des courses. J’étais prêt à relever le défi et ça a bien marché. Comment faire au retour ? Il faut bien jouer à Strasbourg déjà. Sinon, il faudra attaquer avec confiance, comme aujourd’hui, même si ça reste une grande équipe. »



Mauricio Pochettino (entraineur du PSG sur RMC Sport) :



Je suis content pour le résultat et l’attitude de mon équipe. Elle s’est retrouvée dans une situation difficile face à la meilleure équipe d’Europe. Il faut donc vraiment féliciter mes joueurs qui ont eu un état d’esprit énorme. Il faut essayer de répéter ce genre de performances sur plusieurs matches. Le plan ? Quand on gagne c’est plus facile à expliquer et tout le monde pense qu’on a fait que de bonnes décisions. Mais ce n’est que la théorie au bout du compte. Mais il faut surtout mettre en avant les qualités des joueurs. Et il reste encore un match. On respecte beaucoup le Bayern. Le retour ? Le résultat n’est pas le même qu’à Barcelone. Là, on a un avantage mais le plus petit possible. J’espère que ça sera différent du retour de Barcelone et qu’on obtiendra un autre bon résultat ».



Benjamin Pavard (défenseur du Bayern sur RMC) :



« C’est sûr qu’on est frustrés. On méritait de gagner. On a eu la possession et plus de tirs. Mais bravo à Paris, ils ont fait leur match. Mais dans une semaine il y a le retour et il va falloir tout faire pour se qualifier. Ce qui nous a manqué ? C’est l’efficacité. Ils ont eu 4,5 tirs et en ont mis trois. Et nous on n’a pas été assez adroits. Ce qui pourrait faire la différence. On est focus sur nous, pas sur Paris. C’est vrai qu’ils ont eu du mal à Barcelone, mais ils se sont qualifiés. Pourquoi sommes-nous si sereins malgré la défaite ? Si on revoit le match de ce soir, on méritait de gagner. Il faut remettre les mêmes ingrédients. Il faudra faire un grand match et je suis sûr qu’on peut se qualifier. »



Leonardo (directeur sportif du PSG sur Sky Sport Italia) :



« Il manquait moitié de l'équipe. Le Bayern ne perdait plus depuis deux ans. On a mis trois buts. Je suis très fier. Il fallait aussi un peu de chance (...) A chaque match décisif en C1, on confirme. On va à Manchester, on gagne. On va à Barcelone, on gagne. On va à Munich, on gagne. Une démonstration de force. La finale de l'an passée nous aide aussi. Le groupe grandit. Je suis vraiment très heureux (...) Le retour contre le Barça ? Nous ne l'avons pas sous-estimé. C'était une gestion différente du match (...) Si on va récupérer quelqu'un au retour ? Je pense. Faut voir Verratti, Florenzi et leur quarantaine. »