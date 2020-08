Ligue des Champions : PSG, l'heure de vérité

Ça y est, nous y sommes. Attendu depuis de très longs mois, le grand rendez-vous du PSG est pour mercredi soir (coup d’envoi à 21 heures). Qualifié depuis le 11 mars et sa belle victoire sur le Borussia Dortmund (2-0) dans un Parc des Princes à huis clos, le club parisien a coché cette date du 12 août au feutre rouge. Jour de quart de finale de Ligue des Champions. Adversaire : l’Atalanta Bergame.

Neymar présent cette fois Oui, le Paris-SG fait partie du Top 8 européen pour la première fois depuis quatre ans et son élimination face à Manchester City (2-2, 0-1). Après trois cuisants échecs au stade des huitièmes (FC Barcelone en 2016-17 avec la fameuse remontada, Real Madrid en 2017-18 et Manchester United 2018-19), le club de la Capitale a enfin évité l’écueil de la sortie dès la fin de l’hiver. Il n’a pas vu le printemps en raison de la pandémie de coronavirus, mais il verra exceptionnellement l’été avec un billet dans le dernier carré à aller chercher sur un match sec. Battu à l’aller à Dortmund (1-2), il a renversé les Allemands en produisant une prestation très solide qui porte des signaux très positifs, même si le match remonte un peu, désormais. Sérieux et appliqué, Paris avait apporté des gages de solidité sous la houlette d’un Neymar concerné et présent cette fois-ci pour mener l’armada parisienne vers la qualification.

Thiago Silva veut montrer qu’il ne craquera pas Le Brésilien sera encore là, au contraire de Cavani, Meunier et Kouassi, partis exercer leur talent ailleurs, ou dans l’attente encore de le faire (pour l’attaquant uruguayen). Comme souvent lors des grands rendez-vous ces dernières années, il y aura d’autres absents comme Di Maria (suspendu) et probablement Mbappé (trop juste pour débuter après sa blessure contre Lyon en finale de la Coupe de la Ligue). Mais Paris, même s’il se méfie grandement de cette formation très joueuse de l’Atalanta, a les moyens de rallier le Top 4 à Lisbonne. Avant de partir fin août, Thiago Silva veut montrer qu’il ne craquera pas une fois de plus, Marquinhos devrait s’installer devant son compatriote et Kimpembe en sentinelle au côté de Gueye et Herrera (ou Paredes), tandis que la machine à buts, Icardi, sera là pour faire trembler des filets transalpins qu’il connait si bien après avoir évolué sous le maillot de l’Inter Milan durant six saisons. Et puis, Navas occupe maintenant le but parisien, lui qui a levé trois fois la Ligue des Champions avec le Real Madrid et qui a été recruté pour glaner la C1.

A trois matchs du grand bonheur Le PSG a assuré depuis la reprise, même s’il risque de pêcher physiquement face à une formation bergamasque qui a terminé son championnat de Serie A en jouant tous les trois jours, avec deux Coupes remportées et des amicaux survolés. Il semble prêt pour sortir les Italiens et imiter ainsi Lyon, tombeur de la Juventus Turin en huitièmes. Puis, fait unique dans cette C1 : il sait qu’il n’est plus qu’à trois rencontres d’un premier sacre majeur et qu’il figure dans une moitié de tableau plus « aisée » que la seconde. Le RB Leipzig ou l’Atlético Madrid l’attend en demi-finales. Cela joue forcément dans les têtes, sans doute plus libérées cette année, et sur un mental souvent friable ces dernières saisons sur les joutes d’envergure. Allez, il n’y a « plus qu’à » maintenant… Place au jeu, au vrai jeu.