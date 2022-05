Ligue des Champions - Polémique après les ratés organisationnels au Stade de France

La prestigieuse finale européenne, accueillie à Saint-Denis, en banlieue nord de Paris, et remportée samedi par le Real Madrid contre Liverpool (1-0), a été marquée par des scènes chaotiques autour du stade, sans faire de blessé grave. Selon l'UEFA, "des milliers de spectateurs" se sont présentés avec de "faux billets qui ne fonctionnaient pas", créant "une accumulation de spectateurs" dans les files d'attente. Des journalistes de l'AFP ont constaté avant le match la présence de bandes de jeunes et de fans de football locaux non identifiés tentant de s'introduire de force dans l'enceinte, en escaladant notamment des barrières. La police est intervenue, dispersant la foule et au passage les supporters, au gaz lacrymogène.

"On déplore que des familles aient pu être indirectement touchées", a déclaré dimanche sur BFMTV une porte-parole de la préfecture de police de Paris, assurant que les tentatives d'intrusion ou d'utilisation de faux billets étaient "globalement" le fait de "supporters anglais", avec "aussi sans doute quelques Parisiens ou Dyonisiens" (habitants de Saint-Denis, NDLR). Le ministère des Sports a convoqué lundi (11h00) une réunion avec "l'ensemble des parties prenantes (...) afin d'en tirer toutes les leçons et "cerner les dysfonctionnements". Dès la fin du match, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin avait évoqué des "milliers de supporters britanniques sans billet ou avec des faux billets qui ont forcé les entrées".

Supporters "exemplaires"

Les supporters de Liverpool, jugés peu problématiques depuis 30 ans, ont été ulcérés par ces accusations. Des policiers de Liverpool, déployés sur place comme observateurs et agents de liaison, ont indiqué que "l'immense majorité" des supporters anglais "se sont comportés d'une manière exemplaire, arrivant tôt (...) et faisant la queue" comme demandé. Dans la "fan zone" de l'est parisien où des dizaines de milliers de supporters britanniques ont suivi la retransmission avec ferveur et beaucoup de boisson, la marée rouge s'est dispersée sans incident à l'issue du match, ont constaté des journalistes de l'AFP. Les pompiers de Paris ont fait état d'une soirée "calme" au stade et dans les "fan zones", avec 238 interventions de services de secours pour des incidents mineurs, dont des intoxications au gaz lacrymogène. En marge de cette soirée, 105 personnes ont été interpellées, selon le ministère de l'Intérieur. Selon le parquet de Paris, une vingtaine ont été placées en garde à vue, essentiellement pour des violences et des vols.

Robertson : “Toutes nos familles ont été touchées”