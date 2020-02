Ligue des Champions : Pjanic, la vieille connaissance de l'OL

« Heureux de revenir à Lyon »

Pjanic, le métronome turinois

Retour aux sources pour Miralem Pjanic. En effet, ce mercredi, Lyon accueille la Juventus Turin au Groupama Stadium en 8eme de finale aller de la Ligue des Champions. Une rencontre forcément particulière pour le Bosnien qui a passé trois ans entre Rhône et Saône, de 2008 à 2011. Formé à Metz, le milieu de terrain avait ensuite fait les beaux jours des Gones avant d’enchaîner les saisons en Italie, à l’AS Rome, puis à la Juve depuis 2016.« Je suis très heureux de revenir à Lyon. J’en ai déjà parlé avec mon ancien coach à Lyon (Claude Puel, ndlr), je vais pouvoir revoir plein d’amis. Maintenant, ça sera un match compliqué car à ce niveau en Europe, rien n’est acquis. On espère aller au bout de cette confrontation sans blessure de nos joueurs, mais l’objectif finale, c’est de remporter l’épreuve », expliquait Pjanic, fin janvier, sur le site officiel de la Vieille Dame.A Lyon, le Bosnien retrouvera également Rudi Garcia, qu’il a connu à Rome pendant à peu près deux ans et demi. « Non seulement, c’est un joueur hors norme, mais c’est aussi un homme de grande qualité. Dernièrement, il joue plus dans une position de sentinelle, c’est un joueur très, très fort techniquement. (…) Il fait partie des forces de la Juventus », confiait d’ailleurs l’entraîneur lyonnais, en conférence de presse mi-décembre, au sujet de son ancien protégé.Touché aux adducteurs contre Brescia, le 16 février dernier, et ménagé lors de la dernière journée de Serie A face à la SPAL, Pjanic s’entraîne désormais normalement et devrait logiquement faire son retour ce mercredi pour le déplacement de la Juventus à Lyon. Annoncé titulaire dans le rôle de sentinelle dans le 4-3-3 mis en place par Maurizio Sarri, le Bosnien devrait être le grand animateur du jeu turinois et donc un des éléments à bloquer pour les Lyonnais, lors de ce grand rendez-vous européen.