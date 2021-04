Ligue des Champions : Pep Guardiola n'aime pas les clubs français

« Je suis très heureux de voyager à Paris avec l'équipe pour jouer notre jeu », a annoncé Pep Guardiola en conférence de presse ce mardi avant la demi-finale aller de Ligue des Champions entre le PSG et Manchester City. Si l'entraîneur espagnol est excité à l'approche de sa première venue au Parc des Princes, ce n'est certainement pas à cause de son historique avec les clubs français. Au début de cette saison, le pays contre lequel son pourcentage de défaites était le plus élevé dans les compétitions continentales était la France. Si depuis, son bilan a été amélioré grâce à une double-confrontation victorieuse avec l'OM lors de la phase de poules (3-0, 3-0), Pep Guardiola garde quelques séquelles de ses précédentes rencontres avec les équipes de l'Hexagone.

12 ans de disette pour Pep Guardiola Dans la phase à élimination directe de la C1, il faut remonter au printemps 2009 pour retrouver une double-confrontation avec un pensionnaire de Ligue 1 qui a été remportée par Pep Guardiola. A l'époque, son FC Barcelone avait pris le meilleur sur l'OL de Karim Benzema, Hugo Lloris ou Juninho (1-1, 5-2) en huitièmes de finale. Sur la route du sacre européen, son équipe avait été menée pendant plus d'une heure lors du match aller. Depuis, le Catalan n'est plus sorti vainqueur d'une rencontre avec un club français jusqu'à cet automne. Passé à Manchester City, il a butté sur l'OL à deux autres reprises. Une fois fois sans conséquence lors de la phase de poules de la saison 2018-2019 avec une défaite à l'Etihad Stadium (1-3) et un nul ramené du déplacement en terres rhodaniennes (2-2) et une autre fois bien plus embarrassante durant l'été 2020. La formation anglaise avait été éliminée de la Ligue des Champions dès le début du Final 8 organisé à Lisbonne. Le club mancunien avait perdu son quart de finale sur des buts de Maxwel Cornet et Moussa Dembélé (doublé). L'égalisation de Kevin De Bruyne avait été vaine.

Kylian Mbappé, un mauvais souvenir pour Pep Guardiola Trois ans plus tôt, le milieu belge et les Skyblues avaient déjà été éliminés à ce stade de la compétition par une écurie française. Dans une double-confrontation folle avec l'AS Monaco, Pep Guardiola avait perdu son duel avec Leonardo Jardim et le club de la Principauté (5-3, 1-3). Kylian Mbappé, qu'il va recroiser ce mardi après avoir tenté de le recruter, avait inscrit deux buts. Une nouvelle, à l'image de son bilan de 4 victoires, 2 nuls et surtout 3 défaites face aux clubs français, qui risque de ne pas réjouir Pep Guardiola tant que ça