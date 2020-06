Ligue des Champions : Pas de voyage à Turin pour l'OL ?

L'OL n'aura peut-être pas besoin de passer par Turin pour voir le Final 8 de la Ligue des Champions prévu en août à Lisbonne. D'après le quotidien portugais O Jogo, l'UEFA pourrait délocaliser les huitièmes de finale retour au Portugal. Cette décision pourrait être prise si une deuxième vague du Covid-19 en Europe a lieu. L'instance européenne aurait alors besoin de revoir ses plans pour la fin des compétitions continentales. Et pour la Ligue des Champions, la solution de repli pourrait déjà être connue. Les matchs Juventus - Lyon, Manchester City - Real Madrid, Bayern Munich - Chelsea et Barcelone - Naples pourraient avoir lieu au Portugal avant le Final 8. L'Estadio do Dragao à Porto et l'Estadio D.Afonso Henriques de Guimaraes pourraient être sollicités pour permettre à ces rencontres de se disputer les 7 et 8 août prochains.

Une hausse des cas de Covid-19 qui oblige l'UEFA à revoir ses plans ?

Le rebond du nombre de cas de coronavirus en Allemagne et en Espagne aurait obligé l'UEFA à réfléchir à cette possibilité. La possibilité de procéder à ce changement qui impacte sévèrement l'équité de la compétition a été rendue possible lors de l'officialisation du programme de la phase finale. Sur les communiqués de l'UEFA, les lieux des huitièmes de finale retour de la C1 restent à déterminer. La preuve qu'une réflexion est toujours en cours. Décider de jouer l'ensemble des matchs restants dans le même pays pourrait permettre aux équipes de rester dans une bulle à l'image de ce qui est mis en place par la NBA. Une décision sera annoncée le 10 juillet au prochain, au moment du tirage au sort des quarts de finale. Si l'UEFA annonce la tenue de Juventus Turin - Lyon au Portugal, Jean-Michel Aulas pourra s'estimer heureux. Ses joueurs n'auront pas besoin d'aller défendre l'avantage du match aller (1-0) à l'Allianz Stadium. Un avantage de taille pour intégrer le top 8 continental.