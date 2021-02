Ligue des Champions : Où en est le PSG à une semaine de son déplacement à Barcelone ?

J-7 avant son retour aux affaires en Ligue des Champions. Mardi prochain à 21h00, le Paris Saint-Germain se déplace sur la pelouse du FC Barcelone, dans le cadre des huitièmes de finale aller de la plus prestigieuse des compétitions européennes. A cette occasion, le PSG sait déjà qu'il devra faire sans plusieurs éléments. Dernier joueur en date à avoir rejoint l'infirmerie, Angel Di Maria. Si rien n'est encore acté, le milieu de terrain pourrait être trop juste pour ce déplacement particulièrement important. Dimanche dernier, en clôture de la 24eme journée de Ligue 1, l'international argentin avait alors dû quitter prématurément ses partenaires, à la onzième minute de jeu, remplacé par Pablo Sarabia, après avoir délivré une passe décisive pour Kylian Mbappé, auteur de l'ouverture du score, sur la pelouse de l'Olympique de Marseille (0-2).

Verratti et Icardi devraient être présents contre le Barça

L'absence de Di Maria, victime d'une lésion à la cuisse droite, est ainsi estimée à une semaine minimum, d'après les examens médicaux effectués ce lundi. Si son absence devait être confirmée, ce serait alors un véritable coup dur pour le PSG, vu le véritable retour en forme, ces dernières semaines, du principal intéressé. En revanche, Mauricio Pochettino et son staff pourraient compter sur Marco Verratti, malgré un coup reçu à une hanche, mais également sur Mauro Icardi, victime pourtant d'une béquille à une fesse contre l'OM. Les deux joueurs ont reçu des soins, mais ils devraient donc toutefois bel et bien postuler à une place dans le groupe parisien, qui fera le déplacement en Catalogne. De son côté, Keylor Navas, blessé à un adducteur depuis la semaine dernière, devrait reprendre cette semaine, tout comme Ander Herrera, en délicatesse avec un mollet.

Le PSG va devoir lutter pour tenter d'être de nouveau sacré champion de France

Cependant, deux joueurs sont certains de ne pas pouvoir être présents du côté du Camp Nou. En effet, il s'agit de Colin Dagba, blessé aux adducteurs, ainsi que Juan Bernat, qui se remet de sa grave blessure au genou gauche. Quant au terrain, le Paris Saint-Germain essaye de continuer à engranger le plein de résultats mais aussi de confiance. Cependant, les partenaires de Neymar n'évitent pas les accrocs. Le dernier en date remonte d'ailleurs au 31 janvier dernier, sur la pelouse de Lorient (3-2), à l'occasion de la 22eme journée de Ligue 1. Actuellement troisième du classement du championnat de France, le PSG est à la lutte pour un nouveau titre national, avec Lille, premier, Lyon, deuxième, ainsi que Monaco, quatrième. Du suspense que Paris n'avait plus vraiment eu l'occasion de connaître, ces dernières années. Reste désormais à savoir s'il s'agit de la meilleure des manières pour préparer cette échéance particulièrement importante qu'est la Ligue des Champions. Réponse sur le terrain, dans une semaine.