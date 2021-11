Ligue des Champions : Ocampos, le bout du tunnel avant Séville-Lille

Après avoir enchaîné vingt matches officiels sans marquer, l'ancien Marseillais a enfin vu la lumière samedi en Liga. L'ailier gauche a profité d'une mésentente entre le défenseur d'Osasuna Jesus Areso et le gardien Juan Pérez pour glisser un ballon dans les filets adverses pour la première fois depuis six mois. Une réalisation célébrée par l'international argentin (8 sélections) en serrant les deux poings de rage et de bonheur, félicité par tous ses coéquipiers. Ce but symbolise la résurrection de l'ancien joueur de Marseille et de Monaco, timoré depuis le début de l'année 2021 au Séville FC, et qui vient de fêter mercredi son 100e match sous les couleurs "blanquirojas" (blanc et rouge). Malgré ce passage à vide, l'ailier de 27 ans n'a jamais perdu sa place ni l'inépuisable confiance que lui accorde son entraîneur basque Julen Lopetegui.

> Le but de Ocampos <

Transféré de Marseille vers l'Andalousie à l'été 2019 pour 15 M EUR, Lucas Ocampos voit en ce match retour de la phase de groupes de Ligue des champions contre Lille une occasion rêvée pour faire taire ses détracteurs, tous ceux qui ont souvent critiqué le style fruste mais généreux de ce joueur infatigable. A l'aller déjà, il y a deux semaines au stade Pierre-Mauroy (0-0), il est rentré aux vestiaires avec le trophée de meilleur joueur du match sous le bras, une "lueur d'espoir" pour lui dans une période compliquée, avait écrit le quotidien sportif Marca. "L'objectif de tout le monde est qu'il retrouve son sourire", avait alors résumé le journal, avant de prophétiser : "quand il marquera, Ocampos gagnera en confiance". Ce long tunnel est sans doute la conséquence de plusieurs pépins physiques. Début février, l'Argentin avait été victime d'une entorse de la cheville gauche sur un tacle dangereux du défenseur de Getafe Djené, exclu sur l'action (3-0 pour Séville). Au moment de sortir sur une civière, Ocampos s'était même écrié qu'on lui avait "détruit la jambe".

"J'en avais besoin !"

Il a ensuite été coupé cinq semaines dans sa présaison pour un problème physique dont on ignore tout, Séville ne communiquant habituellement pas sur les blessures de ses joueurs. Cela lui a fait manquer les cinq premières journées de championnat. Désormais revenu à 100% physiquement, Ocampos peut enfin se livrer à fond dans toutes ses courses et ses duels. Comme mercredi en Liga contre le promu Majorque, où il est rentré en début de deuxième période et a explosé de joie à la 90e+5 minute, quand il a cru avoir marqué le but de la victoire... qui a fini par être annulé par l'arbitre avec l'aide du VAR, pour une main de Fernando. Une fausse joie qui n'a pas démoralisé le grand Argentin (1m88). Son but contre Osasuna lui a "enlevé un poids des épaules". "J'en avais besoin !", a soufflé l'ailier gauche après la victoire des Andalous (2-0) contre Osasuna samedi pour la 12e journée de Liga. Un réveil qui tombe à pic : le Séville FC va aborder une semaine primordiale dans sa saison, avec un match déterminant pour sa qualification vers les 8es de finales de C1 mardi contre Lille puis le derby sévillan contre le Betis, dimanche à 21h00 pour la 13e journée de Liga.