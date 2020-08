Ligue des champions : Neymar élu joueur des quarts de finale

En conférence de presse avant la demi-finale de Ligue des champions entre le PSG et Leipzig (mardi soir), Thomas Tuchel n'a pas hésité à faire l'éloge de Neymar : "Quand je suis arrivé il était leader sur le terrain. Tout le monde attend un leader qui parle, il est différent. Il dirige par sa qualité, sa faim sur le terrain, sa combativité. Il aime se battre sur le terrain", a-t-il déclaré, avant de noter que "c'est un sport d'équipe et Neymar ne peut pas gagner tout seul."



Face à l'Atalanta Bergame au tour précédent (2-1), le Brésilien avait affiché certaines carences au moment de conclure devant le buts, ratant notamment plusieurs occasions, mais avait su compenser par de nombreuses différences faites, touchant 113 ballons, et parvenant à réussir 16 dribbles sur 20 tentés. Invités à élire le joueur de la semaine lors des quarts de finale de la Ligue des champions, les internautes ont choisi Neymar plutôt qu'Upamecano (Leipzig), Muller (Bayern Munich) et Dembélé (Olympique Lyonnais).

Neymar, un unique sacre en Ligue des champions en 2015





Impliqué sur les deux buts du PSG face à l'Atalanta, Neymar a gagné la Ligue des champions pour la seule fois de sa carrière en 2015 avec le Barça (3-1 contre la Juventus Turin) et ne rêve que de la soulever sous le maillot du club francilien. "Je n'ai jamais pensé à rentrer à la maison. Du début à la fin, dès l'échauffement, on n'a pensé qu'à se qualifier pour les demies. Personne ne va m'enlever de la tête que je veux aller en finale", avait-il commenté au micro de RMC Sports après le succès face aux italiens. Place à la prochaine étape : Leipzig, mardi soir, en demi-finale de la compétition.