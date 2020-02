De retour à la compétition après environ trois semaines d’absences, Neymar n’a pas livré un très grand match, mardi soir lors de la rencontre qui a vu le PSG s’incliner contre Dortmund en Ligue des Champions. Frustré par la tournure des évènements mais aussi par son propre rendement, le Brésilien avait dans un premier temps réagi de manière négative en faisant part des reproches à son club et à son staff technique. C’était à chaud et la déception n’était pas encore retombée. Mais, ce mercredi, et après que la nuit lui a assurément porter conseil, la star parisienne a choisi de positiver et garder la tête en vue de la seconde manche.

Fé, foco e confiança em nós ... ALLEZ PSG 🔵🔴 pic.twitter.com/TLnIZgbbHq

— Neymar Jr (@neymarjr) February 19, 2020

Neymar déjà tourné vers le match retour



Sur son compte Twitter personnel, Neymar a publié un message dans lequel il fait part de l’état d’esprit qui l’anime, lui et ses coéquipiers, en ce moment. « Foi, concentration et confiance en nous…Allez PSG », a-t-il écrit. Un discours mobilisateur et qui tombe à point nommé, vu que l’anxiété et l’inquiétude gagnent petit à petit les supporters en ce moment. Et il y a de quoi, à dire vrai, au vu de tous les évènements contraires qui se sont succédé ces dernières heures et qui laissent redouter une quatrième élimination de suite en huitièmes de finale de la C1.