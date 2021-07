Ligue des Champions : Monaco affrontera le Sparta Prague en barrage

On connaît notre adversaire pour ce Q3 d’#UCL 👀



Le Sparta Prague puis Nantes, un calendrier dense pour Monaco

Troisième du dernier exercice de Ligue 1, l'AS Monaco devra passer par deux tours pour espérer atteindre son objectif de disputer la phase de poules de la Ligue des Champions. Ce mercredi soir, elle sait le nom de son opposant lors du troisième tour préliminaire : ce sera le Sparta Prague (République tchèque), qui a su se défaire du Rapid Vienne (3-2 en cumulé sur la double confrontation). Absent depuis deux ans dans la reine des compétitions européennes et une élimination lors de la phase de poules,Un peu plus tôt dans la soirée, l'AS Monaco avait concédé une défaite face à la Real Sociedad lors de son dernier match de préparation (2-1). Son match aller face au Sparta Prague sera donc le premier officiel de la saison 2021-2022, avant le retour de la Ligue 1, et la réception de Nantes, vendredi 6 août, à Louis-II (21 heures). Finaliste de la Ligue des Champions en 2004, Monaco aura après ce troisième tour, possiblement, un parcours plus relevé. Les joueurs du club princier pourraient se mesurer à des équipes telles que le PSV Eindhoven, le Celtic, le Benfica Lisbonne, le Galatasaray ou encore le Shakhtar Donetsk. Avant cela, il faudra donc se défaire du Sparta Prague. "Nous avons encore une semaine de travail qui nous attend et des réglages à effectuer dans l’optique d’être le plus proche possible de notre meilleur niveau", a expliqué Niko Kovac, ce mercredi soir après le revers face à la Real Sociedad.