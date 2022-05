Ligue des Champions : Modric souligne le "caractère" et l'"histoire" du Real pour battre City

Voici les principaux points de la conférence de presse d'avant-match du Real Madrid:

Le Real "ne se rend jamais"

Luka Modric (milieu de terrain du Real Madrid): "On sait qu'on peut remonter, on a confiance en nous. On sait qu'on n'a pas fait notre meilleur match à l'aller, mais on a quand même mis trois buts. Demain (mercredi), on doit faire mieux, et on va faire mieux, j'en suis convaincu. On devra entrer sur la pelouse avec de la foi, de la personnalité, de l'énergie, du caractère, de l'agressivité. on doit prouver qu'on est le Real Madrid, la meilleure équipe du monde. L'histoire de ce club joue en notre faveur. On ne se rend jamais. C'est ce que nous apprend ce club quand on arrive ici".

Casemiro, de retour

Modric: "Son retour veut dire beaucoup pour nous, il est une pièce très importante de notre jeu, il est fondamental, et ça fait du bien de l'avoir à nouveau parmi nous. Il nous aide toujours à corriger les petites erreurs que l'on commet sur le terrain".

Carlo Ancelotti (entraîneur du Real Madrid): "Son retour va nous aider, il va renforcer l'aspect défensif, là où on doit s'améliorer. Et aussi dans l'engagement collectif, il va nous aider à mieux bouger en bloc, en étant plus compact. On a travaillé l'aspect défensif, je crois qu'on devrait voir du mieux".

"Fantastique" Foden

Ancelotti: "Il est fantastique, très jeune. Il va avoir une grande carrière. Il est très dangereux, c'est l'un des meilleurs talents que possède l'Angleterre en ce moment".

Le Real, une équipe chanceuse ?

Modric: "Pour arriver ici et gagner je ne sais combien de Ligue des champions, tu ne peux pas avoir que de la chance. C'est un peu injuste. Ca nous fait rire, un peu. Mais bon, qu'ils pensent ce qu'ils veulent. Pour arriver à ces hauteurs année après année, battre de grands adversaires et gagner des titres, il faut avoir plus que de la chance : du caractère, de la personnalité, de la foi... C'est tout cela qui nous fait gagner".

La fête du sacre en Liga à Cibeles

Modric: "On avait très envie d'aller fêter cela parce que cela faisait quatre ans qu'on n'avait pas pu célébrer un titre avec nos supporters. On a bien profité, on était tous très heureux d'être là, de voir nos supporters chanter, crier, et de savourer avec eux. Mais dès la fin de la célébration, on s'est reconcentré sur le match contre City. C'était un beau jour, mais c'est tout. La saison n'est pas finie".