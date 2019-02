Ligue des Champions : Mbappé est déjà l'égal de Zidane !

Le Paris Saint-Germain possède en son sein un joyau. En inscrivant le deuxième but du champion de France lors succès acquis à Old Trafford face à Manchester United (0-2), en 8e de finale aller de la Ligue des champions, Kylian Mbappé a porté, déjà, son compteur à 14 buts dans la compétition. Un total acquis après seulement 24 apparitions en C1. Pour la symbolique, cela lui permet de rejoindre un certain Zinedine Zidane qui avait cependant atteint cette barre des 14 buts après 80 apparitions.

71% - 71% des buts de Kylian @KMbappe en Ligue des Champions ont été inscrits en déplacement (10/14), soit le meilleur ratio pour un joueur ayant marqué plus de 10 buts dans la compétition. Mental.#MUNPSG pic.twitter.com/4ZcqU6hVIJ — OptaJean (@OptaJean) 12 février 2019