Ligue des champions : M. Turpin confirmé pour la finale

Cocorico ! Il y aura un français présent sur la pelouse du Stade de France, le 28 mai prochain en finale de la Ligue des Champions. Comme pressenti depuis deux semaines, Clément Turpin a été désigné au sifflet pour ce choc entre Liverpool et le Real Madrid. Un grand honneur, voire même une consécration pour ce "referee" qui officie à l’échelle internationale depuis 2009. A l’époque, il était le plus jeune français à avoir ce privilège.



Turpin (39 ans) était déjà présent il y a quatre ans lors du précédent duel entre les Reds et les Merengue en finale de la C1. Il n’était cependant que quatrième arbitre à ce moment-là. Enfin, il est utile de rappeler qu’il était aussi au sifflet de la dernière finale de C3 entre Villarreal et Manchester United.

1 - Clément Turpin va devenir le 1er arbitre 🇫🇷 à diriger une finale de C1 depuis Michel Vautrot en 1986. Il sera par ailleurs le 1er à officier dans son pays pour une finale de C1 depuis Helmut Kohl (Autriche) en 1990. Sifflet. pic.twitter.com/GugFp6DvMb

— OptaJean (@OptaJean) May 11, 2022

Une première pour un Français depuis 36 ans



Un Français comme arbitre principal du plus grand rendez-vous européen des clubs, ce n’était plus arrivé depuis 1986 et la présence de Michel Vautrot à l’occasion de Steaua Bucarest – FC Barcelone. C’est donc un retour sur le devant de la scène de l’arbitrage français, à défaut que ce soit le cas pour les clubs.



Pour ce qui est de la finale de l’Europa League, opposant Francfort aux Rangers, elle sera arbitrée par le Roumain Istvan Kovacs.