Ligue des Champions : L'UEFA réfléchit à des tours préliminaires raccourcis... ou annulés

Rennes privé de Ligue des Champions ?

Rennes va-t-il être éjecté de la C1 avant même d'y jouer ? Si les différentes fins des championnats à travers l'Europe restent encore à déterminer avec les seules certitudes que la Bundesliga reprendra ce samedi 16 mai et que la Ligue 1 est terminée, l'UEFA aspire à achever les éditions actuelles de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa. L'UEFA aurait aussi dans l'idée de procéder à des ajustements pour la saison prochaine selon des informations du quotidien britannique The Times.L’instance dirigeante du football européen songerait à modifier le format des tours préliminaires et des barrages pour les coupes d’Europe. Afin d'avoir un calendrier dans les temps, les tours qualificatifs se joueraient sur un seul match ( et non en aller-retour) sur terrain neutre. Dans le pire des scénarios, l'UEFA songerait à supprimer les tours préliminaires. Potentiellement, le Stade Rennais pourrait donc ne pas disputer le tour préliminaire pour lequel il s'est qualifié.