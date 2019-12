9,5 millions d’euros. Telle est la coquette somme promise aux équipes qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Une somme qui peut quasiment doubler pour l’OL si on y ajoute les recettes de billetterie et la prime de victoire offerte par l’UEFA, en attendant les recettes issues des droits TV. Mais pour cela, il faut battre le RB Leipzig mardi soir (21h00) au Groupama Stadium, où les Lyonnais jouent leur avenir européen.



Et pour obtenir la qualification, ils devront se montrer moins inconstants. Depuis l’arrivée (surprise) de Rudi Garcia sur le banc à la mi-octobre, les Gones ont perdu deux fois à l’extérieur dans la compétition, à Lisbonne (2-1) et à Saint-Pétersbourg il y a deux semaines (2-0), deux revers entrecoupés d’un succès face au Benfica (3-1) qui les maintient dans la course. Pas beaucoup plus fringants en Ligue 1, où ils occupent la 7ème place après leur victoire 4-0, un peu en trompe-l'œil, à Nîmes vendredi dernier, ils ne sont toutefois pas contraints de s’imposer contre le dauphin de Mönchengladbach en Bundesliga.

Depay : "Le moment parfait pour montrer que nous sommes bons"





En cas de match nul, il faudrait ainsi une victoire du Benfica dans le même temps face au Zénith pour que l’OL, qui peut terminer à toutes les places de ce très indécis Groupe G, se qualifie. Un scénario que beaucoup souhaiteraient éviter dans le camp rhodanien, où on veut avant tout aller chercher la victoire, sans se préoccuper de ce qu’il peut se passer dans la capitale portugaise. "La seule option est de terminer premier. C'est un match où il faut tout donner, et aller chercher la réussite. On n’envisage que la qualification", a assuré, lundi en conférence de presse, le successeur de Sylvinho sur le banc lyonnais. Un technicien qui, notamment du fait de son (très) récent passé marseillais, n’a pas encore été totalement accepté par les supporters locaux. Et qui, comme son nouveau club, a donc tout intérêt à décrocher la qualification pour la deuxième phase de la compétition.