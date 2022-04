Ligue des Champions : Lo Celso-Emery, l'amour fou

Au match aller, remporté 1-0 par le "sous-marin jaune" face à la machine bavaroise, le milieu de terrain offensif prêté par Tottenham a été élu homme du match, avec une prestation exemplaire: huit duels gagnés, 36 passes réussies et six ballons récupérés en 90 minutes. Une performance qui a fini de convaincre les supporters de Villarreal, conquis. Et qui lui a valu des comparaisons avec les plus grands joueurs de l'histoire du club jaune dans la presse espagnole. "Et Lo Celso se déguisa en (Santi) Cazorla", a titré le journal catalan Sport au lendemain du match. Et selon le journal, l'Argentin a repris "le flambeau de son compatriote (Juan Roman) Riquelme", ancien meneur de jeu de Villarreal.

"Football coloré"

Lo Celso, qui a fêté son 26e anniversaire samedi, est arrivé à Villarreal le 31 janvier, au dernier jour du mercato d'hiver, convaincu par le projet porté par Emery, alors qu'il disposait d'autres offres de l'AC Milan ou de l'Oympique lyonnais sur la table. L'international argentin (38 sélections, 10 buts), originaire de Rosario, connaissait déjà Emery depuis son passage au Paris SG, entre 2016 et 2018. "Je sais comment il travaille, ce qu'il demande aux joueurs et comment il sait les faire briller. Je savais que j'allais arriver dans une équipe qui joue un football coloré, qui demande de l'initiative, et je me suis senti très à l'aise avec cette idée", a confié Lo Celso dans un entretien au quotidien sportif espagnol Marca, mi-mars.

"Ici, je joue plutôt dans le dernier tiers du terrain, pour essayer de donner la dernière passe, être proche de notre point d'ancrage en pointe qui est (Arnaut) Danjuma", a détaillé le joueur. "Lo Celso s'est bien adapté à cette équipe. Il peut jouer à plusieurs postes, il nous donne de la continuité dans le jeu, il fait courir l'équipe...", a énuméré Emery après le nul contre le Real Madrid en championnat, le 12 février (0-0).

Un futur à Villarreal ?

Devenu titulaire indiscutable dès son arrivée, il a été lancé dans le onze de départ sur neuf des douze derniers matches. Une transformation probante, qui satisfait même Antonio Conte, entraîneur des Spurs: "Je suis content pour Lo Celso. Retourner là-bas (en Espagne) et prouver qu'il est en pleine forme, c'est une bonne chose, surtout parce que Tottenham avait dépensé beaucoup d'argent pour lui", a rappelé l'entraîneur italien vendredi en conférence de presse.

Après son passage au PSG, Lo Celso a enchaîné les prêts suivis d'achats. Prêté au Betis Séville en 2018, il a été acheté pour 22 M EUR à l'été 2019 par le club andalou, qui l'a directement envoyé en prêt à Tottenham... qui l'a acheté à l'été 2020 pour 32 M EUR. En Angleterre, Lo Celso n'a jamais trouvé sa place: il n'a disputé que 84 matches en deux saisons, et n'a totalisé que huit buts et six passes décisives.

Des chiffres toujours supérieurs à ceux qui sont les siens à Villarreal, où il n'a encore jamais été décisif dans les statistiques. Mais dans le jeu, il est indispensable. Si bien que, selon la presse spécialisée, Villarreal a déjà ouvert la discussion avec le club londonien pour tenter un achat à l'issue du prêt, qui expire le 30 juin. L'option d'achat n'était pas inclue dans le contrat initial, mais la figure tutélaire d'Emery pourrait bien convaincre le joueur de prolonger l'aventure sur la "Côte des fleurs d'oranger".