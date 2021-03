Ligue des Champions : Liverpool remet ça contre Leipzig

Déjà vainqueurs à l’aller (2-0), les champions d’Angleterre ont infligé une nouvelle défaite à Leipzig et sur le même score, ce mercredi lors de la seconde manche. Toujours à Budapest, les hommes de Jurgen Klopp n’ont laissé aucune chance à leurs opposants, maitrisant les débats de bout en bout. La qualification a été acquise haut la main et elle permet d’oublier les tracas de la scène domestique.

Leipzig a tenu une mi-temps

Si décevante en championnat en 2021, l’équipe de Liverpool a donc retrouvé un visage plus conforme avec son standing avec cette reprise européenne. Comme il y a trois semaines, elle a su maintenir son adversaire bien loin de son camp. Et devant ses attaquants ont pour une fois assuré, renouant avec l’efficacité qu’on leur connaissait.

Durant la première période, Leipzig avait retardé l’échéance. Peter Gulacsi, le gardien du RBL, a réalisé trois sauvetages contre respectivement Diogo Jota (19e et 40e) et Mohamed Salah (24e). Le Portugais (47e) et l’Égyptien (29e) ont également manqué l’ouverture du score en envoyant le cuir au-dessus.

Les Reds ont retrouvé leurs vertus

A force de pousser, les Merseysiders ont fini par trouver la faille. A la 71e minute, et alors que Leipzig venait de toucher le montant par le biais de Sorloth (68e), Salah a ouvert le score d’un tir à ras de terre à l’entrée de la surface, suite à un service de Jota. Le duo se faisait ainsi rattraper pour ses loupés précédents. A 1-0, tout est devenu plus facile pour les Anglais et c’est sans surprise qu’ils parvenaient à inscrire le break à la 74e. Mané enfonçait un peu plus la formation de Julian Nagelsmann en reprenant de près une passe à mi-hauteur de Divock Origi.

Avec cette réalisation, le suspense s’est définitivement envolé dans cette partie et les deux équipes pouvaient déjà penser à leurs prochaines échéances. Liverpool retrouve le Top 8 européen. Les deux dernières fois où il a atteint les quarts, il a toujours accédé à la finale. Une nouvelle rassurante, mais ce qui l’est encore plus c’est le contenu proposé et le sentiment que cette équipe a réussi freiner la mauvaise spirale. La confirmation est attendue lundi prochain à Wolverhampton en PL.