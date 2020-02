Dans un entretien accordé au quotidien sportif catalan Mundo Deportivo, Lionel Messi a été sondé sur les favoris à la victoire finale en Ligue des champions. Et pour La Pulga, le PSG en fait partie, malgré son revers encaissé en 8es de finale aller au Signal Iduna Park face au Borussia Dortmund.

Le PSG et le Real Madrid parmi les favoris de Messi

Messi a ainsi isolé 4 clubs susceptibles de soulever le Graal continental en fin de saison et Paris en fait partie : "Toutes les équipes sont difficiles à jouer. Paris est allé à Dortmund et a perdu, Liverpool est allé sur le terrain de l’Atlético et a perdu. Mais je pense que Liverpool, la Juventus, Paris et le Real Madrid sont les plus forts aujourd’hui", a confié l'Argentin du Barça.

Braithwaite : "Messi, le meilleur joueur de tous les temps"