Le charme du football réside dans son incertitude. Bousculé dans tous les secteurs à Munich il y a une semaine, le Paris Saint-Germain s'en était remis à son tandem Mbappé-Neymar et à un Keylor Navas stratosphérique pour décrocher une victoire inopinée sous la neige (3-2). Ce mardi soir, pour le second round, le Costaricien a eu moins de travail à faire, mais Paris a concédé un court revers (0-1). Un résultat néanmoins salutaire qui permet à Paris de composter son ticket pour le dernier carré et à son gardien d'écrire un nouveau chapitre dans un livre bien rempli.

Keylor Navas, joueur iconique de la Ligue des Champions

Triple vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real Madrid, Keylor Navas devient au fil des années un joueur iconique de la compétition reine. Une statistique précise en témoigne : en sept campagnes européennes, l'actuel gardien du Paris Saint-Germain ne s'est jamais incliné sur une double confrontation directe, que ce soit en huitième, en quart ou en demi-finale du tournoi. Ce chiffre comprend donc l'hégémonie du Real entre 2016 et 2018 - dont il a été l'un des grands artisans - à laquelle s'ajoutent les deux campagnes précédentes avec le club espagnol dans la peau d'un numéro 2, et ses deux saisons à Paris à partir de 2019. Les Parisiens pourront faire de beaux rêves en pensant à leur talisman...