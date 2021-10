Ligue des Champions : l'inarrêtable Mohamed Salah, si cher à Liverpool

Auteur de 12 buts et 4 passes décisives en 11 matches, toutes compétitions confondues cette saison, le virevoltant attaquant de 29 ans semble n'avoir jamais été aussi fort et son entraîneur n'hésite pas à voir en lui le meilleur joueur du monde. "Il est au top. On le voit tous. Qui est meilleur que lui ?", s'est interrogé son entraîneur Jürgen Klopp au micro de BT Sports après la victoire (5-0) à Watford, samedi, marquée par une passe décisive splendide de Salah de l'extérieur du droit et un but après un numéro de soliste. "On n'a pas besoin de rappeler tout ce que Messi et Ronaldo ont fait pour le football mondial et leur domination. Mais à l'heure actuelle, il est le meilleur", a insisté le coach allemand.

Salah affole les compteurs

Contre l'Atlético, un club avec qui Liverpool avait un compte à régler après l'élimination en huitième de finale en 2020 (0-1, 2-3 a.p.), Salah a ouvert la marque d'une frappe déviée (1-0, 8e) avant de transformer le pénalty de la gagne (3-2, 78e), au terme d'un match à rebondissements et sous haute tension. "Honnêtement, comment on gagne ne m'intéresse absolument pas! Ce sont les (victoires) les plus sales qui sont les plus importantes! Un soir comme celui-là, prendre trois points, c'est absolument énorme", a souligné Klopp.

L'incroyable numéro de soliste de Salah pour ouvrir le score :

Avec 9 points en trois matches et 4 longueurs d'avance sur Madrid et Porto, les Reds sont très biens partis pour voir l'Europe au printemps et le groupe qui semblait si délicat, avec l'AC Milan comme quatrième larron, a presque viré à la promenade de santé. En championnat aussi, Liverpool est parti du bon pied. Invaincu en 8 journées, avec la meilleure attaque (22 buts), il talonne le leader Chelsea à une longueur. Invaincus lors de leurs 21 derniers matches, toutes compétitions confondues, les Reds ont marqué 30 buts sur leur 9 dernières rencontres et ont inscrit au moins trois buts lors de leur sept derniers déplacements. Et à leur tête, Salah affole lui aussi les compteurs. Samedi, il a rejoint Didier Drogba en tête des joueurs africains les plus prolifiques de Premier League avec 104 buts.

Revalorisation XXL dans les tuyaux

Mardi, avec ses deux réalisations, il a non seulement effacé des tablettes Steven Gerrard au nombre de buts inscrits pour Liverpool en Ligue des champions avec 31 unités en 48 rencontres, mais il est aussi devenu le premier Red de l'histoire à faire trembler les filets lors de 9 matches de suite. L'an dernier, déjà, dans une saison plombée par une cascade de blessures en défense et qui avait vu Liverpool arracher son billet pour la C1 de justesse, Il avait peut-être été le seul à justifier son statut avec 31 buts et 6 passes décisives toutes compétitions confondues.

Autant d'arguments qui ne rendront pas aisée la tâche des négociateurs de Liverpool quand il faudra s'asseoir autour d'une table pour essayer de prolonger son contrat qui s'achève en 2023. La presse anglaise parle d'une revalorisation XXL à 500.000 livres (590.000 euros) par semaine, soit environ 25 M GBP (29,5 M EUR) par an, plus du double de ce qu'il touche depuis 2018. Un chiffre qui peut faire tourner les têtes, mais ses buts rapportent tellement à Liverpool que le club de la Mersey pourrait bien s'autoriser cette folie.

Long format du match fou entre l'Atlético et Liverpool :