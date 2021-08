Ligue des Champions : Les réactions de Pochettino et Gourvennec au tirage

Ce jeudi s'est déroulé le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des Champions version 2021-2022. Le PSG, demi-finaliste de la dernière édition, figure dans un groupe A très relevé en compagnie de Manchester City, du RB Leipzig et de Bruges. Champion de France, le Lille de Jocelyn Gourvennec a hérité du groupe G et devra composer avec les présences du FC Séville, du RB Salzbourg et de Wolfsburg dans son parcours européen.

Objectif première place pour le PSG, Lille veut jouer à 300%

Peu de temps après le verdict final du tirage, les réactions sont tombées. Sur la chaîne Twitch du club de la capitale, Mauricio Pochettino a avoué ressentir une certaine émotion au moment de jouer de nouveau face à Manchester City, qui avait éliminé le PSG en demi-finale la saison passée (1-2 ; 2-0). "Man City est une des meilleures équipes d'Europe, ils luttent depuis dix ans pour remporter la Ligue des Champions. Mais il faut respecter les autres équipes aussi, Leipzig et Bruges, ce sera dur, très dur. Quand vous jouez ce genre de compétitions, toutes les équipes sont très fortes. Le plus important est d'être prêt quand la compétition va commencer. Nous allons essayer de terminer premiers, c'est notre défi", a-t-il expliqué.

Jocelyn Gourvennec a préféré opter pour du positivisme avant que Lille ne dispute la compétition reine des clubs, une première depuis 2019 et le parcours très compliqué des Dogues à l'époque (éliminés en phase de groupes avec 1 point, ndlr). "C’est la Ligue des Champions, ce sont toujours des matchs difficiles contre des adversaires d’un niveau très élevé, un cran voire deux au-dessus de la Ligue Europa et habitués à jouer la Ligue des Champions. Et comme toujours, on ne peut dire qu’après s’il s’agissait d’un bon ou d’un mauvais tirage. Ces rendez-vous promettent de grands moments pour le club cette saison. Quand on a la chance de disputer la Ligue des Champions, quand on bataille toute une saison pour s’y qualifier, il faut la jouer à 300%. On doit aussi mettre l’énergie sur le championnat ou nous avons encore deux matchs contre Montpellier et Lorient avant de plonger dans cette Ligue des Champions", a-t-il affirmé sur le site officiel du LOSC.