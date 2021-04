Pour la deuxième année consécutive, le PSG a atteint le dernier carré de la Ligue des Champions en disposant du Bayern. A domicile, les joueurs de la capitale ont perdu (0-1), mais ce fut sans conséquence et la prestation fournie a été très plaisante. Au coup de sifflet final, ils ont laissé éclater la joie, tout en exprimant leur fierté et la volonté d’aller encore plus loin dans cette épreuve.



Angel Di Maria (attaquant du PSG sur RMC Sport) : "Nous avons fait un très bon travail, l'équipe a beaucoup essayé. On a battu la meilleure équipe de la saison passée et on va en demi-finales. Je pense que c'est mérité pour nous tous. On a travaillé très dur pour atteindre ces objectifs. L'entraînement, la concentration tous ensemble. C'est un moment important pour le club et espérons qu'on pourra aller encore plus loin."



Neymar (attaquant du PSG sur RMC Sport) : « Je suis très heureux. On a affronté quand même une grande équipe, championne d’Europe en titre. Mais on en est une aussi (une grande équipe). Nos objectifs sont respectés. On est demi-finales. On doit encore travailler et s'améliorer. Et on espère faire une bonne demi-finale. On a une équipe vraiment compétitive, tous ensemble. Si j'ai eu peur ? Oui, avec toutes ces occasions ratées, j'ai eu un peu peur. Mais je suis très heureux qu'on soit qualifiés. Le PSG est une grande équipe. On est en demis et on vise plus grand. »



Presnel Kimpembe (défenseur du PSG sur RMC Sport) : « Forcément beaucoup de joie et d’émotions. Ça a été un match très difficile. On a perdu le match était plutôt abouti. Collectivement, on a fait aussi le boulot. Je tiens à féliciter Colin car il était vraiment dedans, il a sorti un grand match. Le club ne cesse de grandir, d’année en année. J’en suis la preuve aussi. J’ai eu du mal à repartir du bon pied après MU. Mais quand on chute il faut savoirs se relever et repartir au combat. Ce soir c’était une guerre, et on l’a gagnée. Si on est favoris ? C’est un grand mot. On peut tomber contre de grandes équipes. Le plus important c’était la qualification et maintenant il faut savoir, même s’il va falloir vite basculer sur la Ligue 1. On tient à remercier les supporters. Ils ont été là pour nous à la sortie de l’hôtel. On n’a pas la chance de les avoir au stade, mais nos pensées vont droit vers eux ».



Nasser Al-Khelaifi (président du PSG sur RMC Sport) : « On est très fiers. Je suis très fier de mon équipe et du staff. C’était notre objectif d’aller plus loin. Notre ambition est de gagner la compétition, on ne le cache pas mais ça se fait match par match. Ce soir, l’équipe a été magnifique. On aurait pu inscrire trois, quatre buts. Et au final, on est très contents. Si j’ai douté ? On est tout le temps stressé lors de ce genre de match, mais j’ai confiance en mon équipe. On a gagné contre de grandes équipes cette saison et ça veut dire beaucoup de choses. Maintenant, il faut aussi penser au championnat. Neymar et Mbappé n’ont plus aucune raison de partir ? Je suis d’accord avec vous. Car on a vraiment tout pour gagner la C1 et on est une grande équipe ».



Mauricio Pochettino (coach du PSG sur RMC Sport 1) : « Il faut féliciter les joueurs tout d’abord. Tout le crédit leur revient. Je suis content pour eux, le staff et le club. Pour le président et Leonardo, aussi. Ça fait du bien de partager ce moment de bonheur ensemble. Ça me manquait cette adrénaline quand j’étais chez moi. C’est la plus belle compétition de clubs. Donc évidemment j’étais nerveux. Intérieurement, ça bouille. C’est normal que Kimmich et Muller, de grands joueurs, aient confiance en eux. Ils ont tout gagné. Mais le football est un sport si beau, où on doit lutter, ne jamais renoncer. Et puis on a aussi de la qualité. Changement de tactique ? Oui, on a beaucoup travaillé pour corriger les positions, faire les choses mieux, notamment sur les côtés. On leur a laissé beaucoup moins de possibilités. C’est dommage qu’on n’ait pas marqué, mais on est très contents ».