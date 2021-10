Ligue des Champions : Les réactions après Lille-Séville

On a répondu présent dans un match de Ligue des Champions avec de l’intensité, face à une équipe forte. On a bien contenu Séville. Ils ont moins centré que d’habitude, on a été bon sur les côtés. Si on avait été plus tranchant dans les 20 derniers mètres, on aurait pris les 3 points. On a manqué un peu de folie. On aurait dû plus les provoquer en un contre un. Il aurait fallu les pousser à la faute. On a fait un bon match contre une très bonne équipe. Ce groupe est très serré. On a deux points. On est à la bagarre. On est présent dans ce groupe. C’est un match nul contre une très bonne équipe. C’est une des meilleures équipes de Liga."

Après leur match nul contre Wolfsbourg (0-0) et leur défaite à RB Salzbourg (1-2), les Dogues de Jocelyn Gourvennec n'ont pu s'imposer face au troisième de Liga, le FC Séville (0-0). Un résultat qui n'avance pas le LOSC, troisième du groupe G avec deux points, et à une longueur de la deuxième place, occupée par le club andalou. Si Salzbourg semble bien avancé (7 points), Lille devra réagir, le 2 novembre prochain, avec un déplacement en Espagne pour la deuxième manche face à Séville. Voici les premières réactions après le match.: "C’était un match solide défensivement mais ça manquait un peu de justesse technique pour créer des occasions. On a encore 3 matchs, il faut continuer à se battre pour se qualifier. On joue chez nous, il faut prendre ce genre de matchs.Il faut travailler pour aller chercher cette dynamique, cette force, qu’on avait l’année passée.": "On a fait un bon match, surtout en première période. Lille est une bonne équipe. On savait que ce serait un match très difficile. On retourne à Séville avec le sentiment qu'on voulait un peu plus. (Sur les manques de Séville en Ligue des Champions) On a fait de bons matchs, mais on n'a pas marqué, et on n'a pas gagné non plus. On va essayer au prochain de gagner, parce qu'on en a besoin, le public aussi. On va continuer.". Je suis très satisfait de l'état d'esprit affiché. Malheureusement on n'a pas réussi à marquer. On ne pense pas à la deuxième place (du groupe), on veut toujours gagner. On sait qu'on ne peut pas toujours gagner, surtout en Ligue des Champions. Le plus important, c'est de ne pas avoir perdu. Je retiens le point et la solidité défensive.": "